弱者小心／糖友新冠死亡率高8倍 防疫先控好血糖

醫師提醒，防疫期間應控好血糖，建議落實分級醫療，無嚴重併發症者可選社區診所治療；若有嚴重併發症，則仍需到醫院監控才有保障。 (本報資料照片)

中國大陸一份最新數據顯示，糖尿病患者罹患新冠肺炎後的死亡率，比一般患者高出8倍。隨疫情持續延燒，糖友對進醫療院所回診開始卻步，有院所都少了不少的老病人。醫師提醒，這段期間更應控好血糖，落實分級醫療，建議篩檢可選社區診所；若有併發症，仍需到醫院監控才有保障。

台灣糖尿病關懷基金會董事兼執行長蔡世澤表示，第二型糖尿病患者年紀較大，免疫力較差，常併發心血管疾病，如果糖友自身有血糖控制不佳情形，染疫後更容易出現狀況，因此，疫期加緊監控血糖，就顯得格外重要。

許多民眾因疫情不敢至醫療院所回診，如有疑似糖尿病民眾不敢求醫接受診斷，或糖友因為病情變化而耽誤治療，則相當得不償失。

中華民國糖尿病學會理事長、中山醫學大學附設醫院總院長黃建寧表示，可能罹患糖尿病的民眾，血糖篩檢除了有必須喝糖水等待2小時的精細版抽血篩檢，也可暫時選擇在社區診所檢測不必喝糖水的空腹血糖值或糖化血色素。

除了疑似糖尿病民眾，專家提醒還有三大族群恐受到疫情嚴峻，耽擱就醫或回診，例如必須長期監控血糖指數的糖友、正接受居家檢疫或隔離的糖友、疑似出現新冠肺炎症狀的糖友，建議需遵守醫師的不同指引，避免成為疫情下的另類受害者。

針對須長期監控的糖友，黃建寧表示，「確實出現未按時回診的現象」，有人真的因為害怕進醫院而中斷持續回診。

杜思德與游能俊認為，最好找熟悉且長期照護的醫師回診，「因為他最懂你，醫病之間的信任度也最高。」特別是當糖尿病控制不良且有嚴重併發症，還是到大醫院治療尤佳。

游能俊還提醒，糖友若出現倦怠、呼吸道症狀及發燒等疑似新冠肺炎症狀，第一選擇一定要去政府指定的醫院篩檢，這些醫院可上網查詢。因糖友免疫力差，建議體溫達37.5度就要有警覺。

黃建寧也呼籲，凡逾40歲且具糖尿病家族史者，應每三年定期接受一次篩檢，逾65歲者為每年一次。BMI值逾24、及曾罹患心血管疾病者也是高風險群，切莫因疫情而輕忽血糖控制的重要性。另外，因西化飲食影響，糖友有年輕化趨勢，他們多是家庭經濟支柱，因此也需留意控糖，避免容易被新冠肺炎找上門。