弱者小心／腎友又是糖友 洗腎千萬別中斷

疫情期間，洗腎患者不宜中斷透析，有效的排毒排水能改善體內環境及心肺功能。(本報資料照片)_

洗腎患者部分人又有糖尿病史，成了新冠肺炎的高危險群。台灣基層透析協會理事長楊孟儒提醒，洗腎患者不宜中斷透析，有效的排毒排水能改善體內環境及心肺功能，防疫期間營養要均衡，才能提升自己的保護力，創造抗疫的有利條件。

萬萬不可減少透析

對洗腎患者而言，一周有三天到醫療機構洗腎，一待就是好幾個小時，讓病人及家屬擔心有感染的風險，有些人甚至想把洗腎的次數減少。楊孟儒認為，這是萬萬不可的事，當透析不夠確實時，會降低免疫力，得不償失，因此不能中斷治療。

在防疫期間，腎友除了定期透析外，就是要維持良好的保護力，除了充足睡眠外，最重要就是要均衡營養。營養攝取以天然、均衡、適量為原則，熱量的部份每公斤體重至少35大卡，蛋白質1.2～1.3公克的需求，也可以適時補充維生素C及D。

由於腎友的飲食需要嚴格控制，尤其是磷的含量，因為三分之二的磷要靠腎臟排除，但末期腎病變排磷功能差，很多腎友都有高血磷的狀況，一旦血磷過高，會造成副甲狀腺素過高、骨頭病變、血管鈣化、軟組織鈣化、皮膚癢等問題，也會增加心血管疾病以及死亡風險。

磷攝取量嚴加控制

要控制磷的攝取確實不容易，因為很多食物都含有磷，非常容易踩地雷。楊孟儒指出，包括所有發芽類的食物，例如堅果、芽菜、糙米；另外，奶製品、內臟類、蛋類、加工食品、碳酸飲料等等都是。因此，只要病人一不小心貪食，就有可能從每個月的抽血報告中看出端倪，那滿滿的紅字可會讓醫病都緊張。

楊孟儒解釋，「抽血有紅字不一定表示身體出了問題，例如肌酸酐、尿素氮、血色素，透析病人本來就不會正常；其他的紅字除了肝指數外，大部分是鉀、磷偏高，少部分是血糖、血脂過高，這些幾乎都與飲食失控有關，我們就會找出到底是突發事件，還是一直以來都沒有做好飲食控制。」

若是偶爾一次的紅字事件，醫師的解讀可能會是突然飲食習慣改變，或過年過節吃太多了，這種狀況心比較不會令人擔心，只需要再提醒病人即可。不過，若連續好幾個月都是滿堂紅，那麼問題可能就得深究了，必需徹底找出無法做好飲食控制的問題，並重新系統性的讓腎友了解哪些高磷食物不能碰，及如何正確使用磷結合劑，若飲食不易配合，就會建議攝取腎臟專用營養品來達到均衡的目標。

楊孟儒指出，洗腎病人的營養品分兩大類，一是補充配方，指提供蛋白質或熱量的低磷鉀配方；另一種是專為洗腎病人設計的均衡配方，熱量、蛋白質、脂肪甚至於電解質都有針對病況調整比例，且特別注意整體配方以低升糖指數為主，適合有糖尿病史的腎友們。由於均衡配方的營養素充足，可以取代一到兩餐的正餐飲食，適時利用洗腎專用配方，對於目前飲食單一且不太能出門外食的腎友們來說，也是一種讓餐點多樣化的選擇。一天一罐就能繳出漂亮成績單，又不用擔心營養不足的問題。

至於疫病專家都認為短時間看不到新冠疫情可能退燒，楊孟儒呼籲患者，在全球疫情未退燒或有效疫苗未出現前，除了平常外出戴口罩，勤洗手外，當疫情在當地爆發時，避免去人多的場所，除了必要的血液透析治療外，最好避免出門。到洗腎中心時盡量搭自家車前往或透析單位安排的接駁車，採固定路線，並做好自我健康管理，才能對抗變化莫測的疫情。