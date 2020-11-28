我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

聯航開始運送輝瑞疫苗 獲准即接種

勇對疫情／抗肺炎別慌張 請中藥幫忙

王昭月
溫熱食療&茶飲
溫熱食療&茶飲

新冠肺炎發展到無症狀也感染，造成民眾莫名壓力，不少人找上中醫詢問提升免疫力的處方。

針對民眾的恐慌，台灣馬光保健集團中醫總院長高宗桂從歷代疫病分析，解瘟熱不外乎使用金銀花、蘆竹等能清熱、除濕、解毒的藥材強固根本，但使用時最好向醫師甄詢，避免一味提升免疫力，反而造成反效果。

新冠肺炎方興未艾，至今無特定用藥，不少民眾尋求中醫提振免疫力，馬光中醫體系為此運用中醫辯證論治精神，參考各專家藥方調配出一帖防疫湯，輔助病患抗疫。

高宗桂說，這次新冠肺炎讓人恐懼，是因為大家所知有限，不知道是否被感染，怎麼被感染，感染後怎麼治療，尤其現在沒症狀也可能染疫。

「面對未知的敵人」，就只能做好固本預防的工作」高宗桂表示，從三國到明清時代，歷史上大型瘟疫的治療，都不脫清熱、解毒、驅痰、解咳，只要人體受侵犯，身體的免疫物質就會出來對抗，不過免疫力亦不能過度提升，一昧提高，造成自體攻擊反而更不好。

目前中醫的防疫處方，會用荊芥、淡竹葉等藥材，像桔梗可驅痰保肺，甘草、銀花、蓮翹能解毒，薄菏可清熱，藿香可調脾胃，淡竹葉、蘆根可清熱利尿，杏仁可止咳。

高宗桂說，這些藥方經適當比例調配，煮沸即可當保健茶飲用，但提醒民眾，也不能猛喝，需依個人狀況 請教醫師適宜的劑量。

上一則

除了戴口罩 吃些真食物增強抵抗力

下一則

不忘鍛鍊／不跟年輕人比體力 6要點陪銀髮族減肥

延伸閱讀

一次拔20顆牙 女昏迷不治 家屬疑遭感染提告

一次拔20顆牙 女昏迷不治 家屬疑遭感染提告
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年
中西合併！替孩童打造免疫力 避免秋冬季病毒上身

中西合併！替孩童打造免疫力 避免秋冬季病毒上身
秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事

秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事
時常耳鳴治不好？中醫針灸搭配電針擺脫困擾

時常耳鳴治不好？中醫針灸搭配電針擺脫困擾
失眠看中醫 針灸+按摩 安眠藥不能立刻戒斷

失眠看中醫 針灸+按摩 安眠藥不能立刻戒斷

熱門新聞

多吃看得到食物原型的「真食物」，可增強身體的抵抗力。（本報資料照片）

除了戴口罩 吃些真食物增強抵抗力

2020-11-27 16:50
薑。（本報資料照片）

合理膳食／ 來1碗免疫濃湯 維持「三力」

2020-11-21 03:16
適時放空自己，是抗疫不焦慮的關鍵。（本報資料照片）

調整心態／6招讓你不焦慮 放鬆度過疫情

2020-11-21 03:27
Medicare的A部分是覆蓋醫院的保險。（Getty Images）

Medicare的申請及福利

2020-10-31 06:31
慢性病患及高齡者罹患新冠肺炎的死亡率，是健康年輕人的10到15倍。(本報資料照片)

弱者小心／慢性病是弱者 懂得自保防新冠

2020-11-19 03:46
Investopedia網站比較了20多種牙科保險，供購買者選擇。（Pear Therapeutics）

如何選擇理想的牙科保險？

2020-10-31 13:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了

單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結