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勇對疫情／抗鼻咽不適 中藥茶幫忙

魯永明
上呼吸道如果感到乾燥，或咽癢不適，可以參考中藥方面調理和。（本報資料照片）
上呼吸道如果感到乾燥，或咽癢不適，可以參考中藥方面調理和。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情蔓延，引起民眾恐慌，各種抗病毒增強免疫的網路謠言紛紛出籠；台灣嘉義長庚醫院中醫科蔡盈盈醫師提醒民眾，養成健康生活習慣才是最有效的方法，平時多洗手、不碰眼口鼻、多運動常曬太陽。她說，平日上呼吸道如果感到乾燥，或咽癢不適，可以參考中藥方面調理和，但如果出現發燒、嚴重咳嗽、呼吸喘促等症狀還是要儘速就醫。

蔡盈盈指出，除飲用中藥茶飲外，也可以在家操作簡單蒸氣吸入，讓呼吸道較為溫暖濕潤，減緩口乾、鼻咽乾燥、咽喉不適的症狀。可以用以下藥方以保溫杯悶泡後再開蓋靠近臉部，吸入上方的水氣，如果有蒸臉之類機器也可以倒入過濾後的藥湯使用。

如果不喜歡中藥茶味道，可以加入少許茶葉。因為茶葉性涼，一般服用中藥時不建議與茶葉共服，但治療感冒頭痛常用的方劑川芎茶調散，即是利用茶葉的性質加強清利頭目，通絡止痛的功效。

嘉義長庚醫院中醫科醫師楊佩蓉說，可多利用中藥茶飲保健。（圖：嘉義長庚提供）
嘉義長庚醫院中醫科醫師楊佩蓉說，可多利用中藥茶飲保健。（圖：嘉義長庚提供）

體質較燥熱者可以選用綠茶、青茶等未發酵茶，如體質較寒涼者建議使用烏龍茶等有烘焙過的半發酵茶降低寒性。

蔡醫師提供預防感冒、潤喉止癢的中藥茶配方如下：板藍根 3g、金銀花 1.5g、連翹 3g、桔梗 3g、防風 5g、川芎 5g、薄荷 1.5g ，中藥材加入500ml滾水悶泡10分鐘，如果喜歡清涼感可以於飲用前趁熱加入少許薄荷葉，薄荷不要悶泡太久，以免有效成分散失；泡好後可以嗅聞中藥茶的蒸氣改善鼻腔乾癢感再行飲用。

蔡醫師呼籲大家都能在這波疫情多多注意自己身體，少生病少上醫院也能保護自己，減少受到疫情感染可能，如不慎感冒或素有過敏的問題，建議可以求助中醫師調整體質，少揉眼鼻也是防止接觸感染的方法。

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