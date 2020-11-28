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勇對疫情／疫情期間狂吃 小心富貴病上身

鄭國樑
新冠肺炎疫情趨緩，痛風、糖尿病友飲食仍需忌口防線不能破功。（本報資料照片）
新冠肺炎疫情趨緩，痛風、糖尿病友飲食仍需忌口防線不能破功。（本報資料照片）

部分地區暫時解封，外出用餐變多。台灣衛福部桃園醫院護理師廖曉嵐提醒，應酬多的痛風病友要小心，別讓因少應酬、少外食好不容易構築的健康防線破功，痛風重新上門。糖尿病友也要注意，如果因飲食不忌口，一旦血糖控制不佳，全身無論大、小血管及神經系統易產生不可逆慢性併發症，得不償失。

一位50歲男性連日參加公司聚餐，還有和客戶應酬，不是火鍋吃到飽就是海鮮大餐，因腳趾關節紅腫劇痛、半夜痛醒無法行走，到醫院急診，經診斷為急性痛風發作。

預防痛風 這6點要注意

廖曉嵐歸納預防痛風六大妙招：

1.控制體重，盡量維持在標準體重內。2.多喝水幫助尿酸代謝。3.避免飲酒提升血液中尿酸，增加痛風發作的機率，如果已經有痛風的病史，更要注意少喝啤酒。4.少喝含糖飲料，研究顯示，每天喝兩次以上含糖飲料的人，比不喝飲料的人，多出85%罹患痛風的機率。5.少油，平常應減少食用油炸食物，少喝火鍋湯、肉湯。脂肪攝取太多會降低尿酸代謝，增加痛風發作的機率。6.多食用抗氧化食物如櫻桃、藍莓等，有利於降低尿酸。

控制血糖 均衡吃6類食物

台灣衛福部桃園醫院護理師劉昌娟指出，糖尿病會導致足部血液供應減少，造成感覺異常、足部易感染、傷口癒合慢。統計有約一半截肢病友有糖尿病，所以要控制好血糖，身體若出現傷口盡快就醫，以免因為病情延誤造成截肢可能。

一位40多歲女性是糖尿病多年病友，有長期吸菸習慣，膝蓋鈍傷自己塗抹藥膏，造成傷口壞死及擴大感染。家人發現傷口不但沒癒合反而越嚴重，立即帶她就醫，治療及配合戒菸，控制飲食及血糖後，住院期間不僅血糖穩定，傷口感染也明顯改善，出院後按時回診，傷口已完全癒合。

劉昌娟提醒糖尿病友平時除按醫師指示服用處方藥物，在飲食上應採均衡攝取全榖雜糧類、魚蛋豆肉、奶、蔬菜、水果、油脂六大類食物；身體有傷口的病友每天應攝取足夠的蛋白質及維生素C，如牛奶、雞蛋、芭樂、火龍果等幫助傷口的癒合。

勇於戒菸 擺脫截肢命運

研究指出，抽菸的糖尿病友血糖會比沒抽菸病友更難控制；抽菸也會造成胰島素阻抗增加，影響血糖的控制，導致好的膽固醇減少，壞的膽固醇增加，對糖尿病友而言，會增加粥狀動脈硬化的可能，增加糖尿病大小血管、神經病變。

若發生於下肢血管會造成周邊動脈血管阻塞，如果有足部病變傷口難以癒合時，可能面臨截肢命運，所以糖尿病人除配合藥物及飲食控，更應勇於戒菸。

糖尿病友在飲食上應採均衡攝取全榖雜糧類。（Getty Images）
糖尿病友在飲食上應採均衡攝取全榖雜糧類。（Getty Images）

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