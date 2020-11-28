勇對疫情／對抗新冠 保護上下呼吸道 

適時戴口罩防疫，有助於減少呼吸道負擔。（本報資料照片）

隨著疫情不斷升溫，雖然病毒的傳染途徑、影響器官都在醫學相關研究下逐漸被了解，但是隨著全球病例的等比式增加和死亡病例的攀升，使得許多民眾陷入恐慌之中。

然而在這些病例累積的同時，我們也注意到雖然許多確診病患在口腔與鼻腔檢驗到病毒，但卻不是所有病患都會演變成為肺炎。也就是許多確診患者其實是無症狀的帶原者，或是有輕微症狀的帶原者，即使病毒檢驗陽性，但在足夠的休息或支持性療法下，免疫系統就能順利消滅或降低身上病毒的總量，減少病毒影響。如何從源頭降低病毒入侵風險，也就成為大家關注的重點。

病毒 最先接觸上呼吸道

透過帶原者咳嗽或打噴嚏時的飛沫，使得病毒有機會從空氣傳播的方式進入人體，首先會接觸到的就是上呼吸道。每一次飛沫所攜帶的病毒量會因傳播者的病毒密度而有不同，飛沫在上呼吸道，也就是鼻腔或是口腔，會附著表皮細胞。人體的表皮細胞附近有纖毛，可藉由擺動方式，將飛沫往出口處送。

另一個重要的防禦系統來自於呼吸道表面因應外界刺激所分泌的黏液。健康的黏液富含對抗病原體的物質，譬如免疫球蛋白，可協助中和病毒或降低其活性。而富含消化及抗發炎功能的唾液，更在病毒侵入的過程中讓病毒無法一次大量進入氣管或肺部中，造成嚴重感染。

有些地區因氣候潮濕因素，居住空間中常伴隨著塵蟎、黴菌等常見過敏原。這些過敏原造成過敏現象，引起鼻塞及流鼻水外，更破壞了原先表皮細胞排列而成的障壁，使得表皮無法有效的保護身體不受外界影響。而鼻腔分泌物的增加，造成病毒附著在分泌物上，導致了病毒停留時間的延長，增加影響人體的機會。

而抽菸人群和近年來逐漸增加的空氣汙染，更藉由細懸浮微粒及有毒氣體的影響，引起表皮細胞及黏膜組織持續發炎，惡化了上呼吸道的健康。這些上呼吸道的問題，造成原先具備的功能，如調溫、調濕、過濾雜質的效率下降，進一步影響到下呼吸道的健康，造成病毒得以長驅直下，進入肺部產生實質肺炎。

防禦 先從鼻腔健康做起

許多民眾有慢性過敏的症狀，但因為已經熟悉這個症狀，而不知道自己身處險境。所以如果自己時常覺得口乾、常常喝水、聲音沙啞、胸悶胸痛、痰量增加，以及夜間打呼，其實都是身體的警訊。要改善上呼吸道的防禦功能，應該先從鼻腔的健康做起。

關鍵因子是避開及減少過敏原暴露，避免室內及室外空氣汙染的暴露，以及適度使用抗過敏藥物，降低上呼吸道的慢性發炎問題。此外，也可以透過空氣清淨機、除濕機，以及室內的冷暖氣設備等，透過濕度調控、溫度恆定，以及風向導流，建立一個健康的室內微環境，降低各種有害物質對身體的影響。

口罩 助減少呼吸道負擔

要維持上呼吸道的功能，如何降低汙染物始終是重要關鍵。從2月開始的新冠病毒疫情，口罩及勤洗手其實是兩大防疫關鍵。口罩除了阻擋外來汙染物，過濾及阻擋病毒外，也扮演了人工鼻腔的重要角色。人類在呼吸時，會從肺部呼出溫暖潮濕的空氣，經過口罩時便被捕捉，維持口罩的溫度與濕度，協助加熱加濕後續的吸入空氣，有效降低鼻腔與口腔的負擔，維持持續性的免疫功能。雖然外科醫療用口罩短期缺貨不可避免，但適度使用布製口罩，時常換洗，同樣能夠讓上呼吸道負擔下降，達到保護效果。

從醫學證據顯現，飛沫傳染是未來新興疾病的重要傳染途徑，除了新冠病毒之外，流感及其他病毒其實也會影響到人體健康。只要能夠維持上呼吸道健康，透過藥物及非藥物措施強化上呼吸道免疫功能，建立良好上呼吸道微環境，相信大家一定能夠通過這次新冠病毒的考驗，維持更好的健康生活品質。