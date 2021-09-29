幸福人生要靠他...選擇合適醫生4秘訣

選擇合適自己的醫生是非常重要的，這將決定您的健康和幸福。Getty Images

選擇合適自己的醫生是非常重要的，這將決定您的健康和幸福。無論是家庭醫生還是專科醫生，合適的醫生不僅會是您的醫療顧問，也有可能成為您的知己，甚至會成為您未來的合作夥伴。他們會幫助您保持身體健康，擁有幸福快樂的人生。在這裡為您提供4個小秘訣，以此幫助您選擇合適的醫生。

秘訣1：獲得推薦

首先您可以向您的家人和朋友尋求合適的醫生建議，從他們那裡獲取曾經的看診經歷，以此判斷合適的問診人選。在諮詢家人朋友的過程中，您應該著重以下幾點：首先，醫生是否願意花時間來耐心回答您的問題？其次，這位醫生的解釋是否詳實清楚？您可以向任何您熟識的醫療服務提供者尋求建議，因為他們更有可能瞭解您的身體狀況和求醫需求，並認識可能適合您的醫生。在從家人、朋友、醫療從業者那裡獲得醫生人選名單後，請記得到網絡上查詢相關評論。

秘訣2：在保險 計畫中找合適人選

在您的保險計畫網絡中找到合適的醫生人選。這些醫生已與您的保險公司協商了費率，所以向他們問診會極大限度地減少您的自付費用。您的保險計畫網絡外的醫生並未和保險公司簽署相關合同，所以這意味著您很有可能需要自費支付額外的醫療費用。如果您的保險計畫是健康維護組織(HMO)，您可能需要先諮詢您的家庭醫生，之後才能去看專科醫生。

秘訣3：瞭解醫生的教育 和經驗

您需要瞭解心儀醫生的教育背景和從業經驗。他或她在哪裡就讀的醫學院？他們在哪裡居住？他們行醫多久了？證書可以向您證明心儀醫生的特定專攻領域，美國 的大多數醫生都獲得了美國醫學專業委員會的認證。專科醫生的課題範圍，通常從“過敏和免疫學”到“泌尿學”；家庭醫生通常會在家庭或內科方面獲得委員會認證；專門從事兒童保健的醫生會獲得兒科委員會的認證。在醫生的從業經歷中，您要留心是否有不良記錄，譬如醫療事故索賠或是紀律處分等。

秘訣4：致電或訪問

打電話或是去醫生辦公室親自看一看這位醫生是否真的適合您。他所在的地理位置是否真的方便？通常等待預約需要多長時間？他們提供當天的預約嗎？醫生通常會按時出診嗎？辦公室工作人員是否樂於助人和尊重他人？您還可以預約諮詢，親自與醫生會面並提出相關問題，體會一下您是否對他或她的溝通方式感到滿意。您可能需要支付共付額或自付費用，但 15 分鐘的面談是一項非常值得的投資，畢竟選擇合適的醫生，對未來幾年獲得更好的身心健康埋下了伏筆。

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