自付額、共付額有何區別？一次搞懂紅藍卡優勢計畫費用

提供紅藍卡優勢計畫的保險公司每年都會對月費、自付額和服務設定需要收取的費用。Getty Images

提供紅藍卡 優勢計畫的保險公司每年都會對月費、自付額和服務設定需要收取的費用，保險公司而不是紅藍卡將決定您為未來所希望獲得的承保服務所支付的費用，且該設定僅在每年的1月1日可以更改。

B部份的月費以及考慮要素

您必須支付紅藍卡B部分的月費，該項金額在2020年為144.60元，但會根據您具體收入的都少調高相關費用；一些享有社會保障福利 的民眾，則會支付較少的紅藍卡B部分的月費，平均為130元。

在計算紅藍卡優勢計畫中的自付費用時，除了月費、自付額、共付額和共同保險外，您還應該考慮：第一，您需要的醫療保健服務類型以及您預計使用這些服務的頻率；第二，您是否要問診接受紅藍卡支付費用協議的醫療服務提供者；第三、該醫療計畫在原始的紅藍卡福利之外，是否提供額外福利，並且是否需要您為此支付額外費用；第四、您是否擁有白卡 或是通過您所在州政府的協助，能獲得紅藍卡月費協助計畫，以此支付您的紅藍卡月費。

自付額、共同保險和共付額的區別

自付額、共同保險和共付額之間有什麼區別呢？自付額意味著，您在原始聯邦醫療保險 (Original Medicare)、處方藥保險及其他各類保險計畫提供承保之前，您需要為醫療保健或處方藥而支付的金額。共同保險代表當您支付了自付額以後，您可能仍舊需要為自己的醫療支出而支付的費用，共同保險通常用百分比表示。共付額指的是，在您的醫療保險計畫中，已經規定好的您需要為具體醫療行為付出的費用，譬如，到醫生處看診、去醫院就醫或是獲取處方藥；共付額通常是設定好的金額，而不是一種百分比，好比您問診或是開處方藥需要支付10元或20元。

紅藍卡優勢計畫的年度變更通知和承保證明

如果您加入紅藍卡優勢計畫，請記得每年及時閱讀您的醫療保險計畫向您發送的各項通知。這其中包括兩項非常重要的，其一是年度變更通知，其二是承包證明。

年度變更通知，包括保險範圍、保險成本、保險服務區域等資訊的變更，這些變更都將從每年一月份開始生效，您的保險計劃將於每年的9月30日之前，向您發送紙質版的年度變更通知。

承保證明是將為您解釋具體的承保計畫內容，包括您需要支付多少金額等的詳細資訊。您的計劃將在每年的10月15日之前，向您發送承包證明通知，或是將相關紙質副本寄送給您，其中將包含如何以電子方式訪問承保證明，或是索取列印副本的資訊。

文章內容來自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保 公司提供一對一的諮詢服務，可於週一至週五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢 (地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。