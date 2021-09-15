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紅藍卡優勢計畫有套餐福利包 哪些人最需要？

記者張心／紐約報導
大部分紅藍卡優勢計畫會提供一些原本紅藍卡計畫不承保的福利，也允許定制特殊的套餐福利包。Getty Images
大部分紅藍卡優勢計畫會提供一些原本紅藍卡計畫不承保的福利，也允許定制特殊的套餐福利包。Getty Images

紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)又稱為「紅藍卡C部分」或「MA計畫」，是原本紅藍卡計畫的多合一替代方案，通常由紅藍卡准許的私營公司提供。如果您加入紅藍卡優勢計畫，您仍舊擁有紅藍卡計畫。這些福利綁定的計畫提供紅藍卡A部分(醫院保險)和B部分(醫療保險)的承保、通常也包括D部分(藥物承保)。您可在以下網址查詢所在區域的紅藍卡優勢計畫：https://www.medicare.gov/plan-compare/#/?lang=zh&year=2021

優勢計畫的承保範圍及福利

大部分紅藍卡優勢計畫會提供一些原本紅藍卡計畫不承保的福利，例如視力、聽力、牙科和健身項目(包括健身房會員或折扣)。某些紅藍卡優勢計畫甚至會添加更多的福利，比如一些計畫甚至會負擔看診的交通費用、非處方藥、幫助提升健康水準的服務等。紅藍卡優勢計畫也允許定制特殊的套餐福利包，以此來滿足有慢性病的投保人的相關需求。在您投保之前，請認真核對紅藍卡優勢計畫提供的承保範圍及福利，瞭解相關申請條件和限制。

優勢計畫的規則及費用

紅藍卡每月為您向提供紅藍卡優勢計畫的公司支付固定的護理費用，這些公司必須要遵守紅藍卡的相關規則。每個紅藍卡優勢計畫會收取不同的自付費用，也會有不同的承保政策，例如，看專科醫生是否需要轉診，以及在非緊急狀況下，您是否需要到計畫網路內的醫生、機構或是服務提供者那裡尋求服務。這些規定每年都會改變。

您為紅藍卡優勢計畫支付的費用取決於幾個因素，大多數情況下，您需要選擇在您的承保網絡中的醫生或是醫務工作者以支付最低的費用。一些計畫不會支付不在您的保險網絡和服務區域內的醫務工作者的費用。具體的費用細節，請查詢網址：https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/costs-for-medicare-advantage-plans

優勢計畫中的藥物承保

大部分紅藍卡優勢計畫包括處方藥物的承保(D部分)，某些情況下，你也可以參加獨立的紅藍卡D部分，比如該優勢計畫無法提供藥物承保，或選擇不提供藥物承保。

若同時符合以下兩種情況，當事人會被紅藍卡優勢計畫退出，並回到傳統的紅藍卡：持有紅藍卡優勢HMO 或PPO計畫；加入單獨的紅藍卡處方藥物計畫。

特別注意的是，紅藍卡補充保險(Medigap)政策不能與紅藍卡優勢計畫一起使用。

文章內容來自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於週一至週五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢 (地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。

紅藍卡 福利 醫療保險 健身 工作

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