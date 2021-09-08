紅藍卡計畫四項重要資訊

瞭解紅藍卡計畫四種重要途徑包括：可線上搜尋醫療保險計畫、可撥打免費服務電話詢問、洽詢州健康保險援助計畫，也可以尋求健保公司瞭解更多福利。Getty Images

瞭解紅藍卡 計畫四種重要途徑包括：可線上搜尋醫療保險 計畫、可撥打免費服務電話詢問、洽詢州健康保險援助計畫，也可以尋求健保 公司瞭解更多福利。

官網功能貼心齊全

線上透過Medicare Plan Finder可搜尋醫療保險計畫，例如透過官網：Medicare.gov/plan，可查看、比較最適合的醫療、藥物承保，也可輸入自己常服用的藥物，查詢準確的價格。

Medicare Plan Finder是方便的網路工具，適用電腦、智慧手機、平版電腦等，依步驟指導如何比較、選擇不同健保計畫，並以簡潔、方便閱讀的設計，瞭解最佳方案。

註冊、登入個人帳號後，可獲得更佳個人化體驗。比如建立處方藥清單，系統會根據用戶最近12個月用藥紀錄，提出建議，可線上修改、存檔，並比較目前所使用的健保計畫，及所在區域其他計畫的福利、處方藥價格差異。

2021年更新版的的功能，更方便查詢藥物，比較費用成本，系統按輸入的藥物，依價格由低至高排列不同健保計畫，也可挑選價格最低的藥房，並選擇離住處最近者。

新功能也添加更多過濾選項，確保系統列出的健保計畫均符合當事人需求，簡單明瞭，也可按 HMO或PPO分類，或僅比較包含特定藥物的計畫，比如有胰島素省錢方案選項。

免費諮詢電話

聯邦醫療客服中心可以回答帳單、保險給付、醫療紀錄、支出等問題。電話：1-800-MEDICARE(1-800-633-4227)，聽障可撥1-877-486-2048。

州健康保險援助計畫

州健康保險援助計畫(SHIPs)提供紅藍卡持有者免費諮詢，經費來自聯邦政府，與保險公司無牽連。義工可協助包含：說明聯邦醫療權利、解答帳單問題、投訴醫療照顧、健保計畫選擇、瞭解紅藍卡與其他保險如何共同運作、尋找其他醫療照顧支出援助等。可至官網：shiptacenter.org 或撥打1-800-MEDICARE。

詢問健保公司 瞭解福利

此外，若對個別紅藍卡優勢計畫有興趣，可以尋求健保公司瞭解更多福利，如牙科、視力和聽力等其他承保服務。

文章内容來自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於周一至周五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢 (地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。