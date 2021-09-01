加入紅藍卡第一年需做的事

加入紅藍卡計畫後第一年，了解所需要做的事項是非常重要的。醫生也可能討論若未來無法自理時的長期醫療計畫，指定醫療代理人，代為決定呼吸器、插管、心肺復甦、器官捐贈等，除醫生外，也可與律師討論相關事項。Getty Images

了解加入紅藍卡 計畫後第一年內所需要做的事項是非常重要的。首先必須確認個人健康信息的隱私 許可，在加入紅藍卡12個月內進行「預防性體檢」，並盡快瞭解紅藍卡承保的內容，確認自己紅藍卡的帳號安全，以及相關的資訊、保費 、藥物清單，最後可以選擇以電子方式接受紅藍卡相關資訊。

選擇是否設定健保 訊息代理人

第一年加入紅藍卡的民眾，基於保護隱私，應填寫授權書，在當事人失去溝通能力時，同意聯邦健保人員與被授權的親友或第三方討論健保事項。表格需提供該代理人的姓名、地址，並可選擇授權代理的事項，如保費、處方藥計畫選擇等，紐約另可選擇是否包括愛滋病、藥癮、酗酒、心理治療等訊息；也可選擇授權期限或永久有效。表格網址：https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/Downloads/CMS10106.pdf。

享受免費預防性體檢

首次加入紅藍卡B部分，前12個月可享受免費預防性體檢(Welcome to Medicare)。這適用於接受紅藍卡支付費用協議的醫療服務提供者，但若接受預防性體檢不包含的項目，當事人須承擔自付額。特定檢查、流感、肺炎鏈球菌等疫苗、測量身高、體重、血壓、身體質量指數(BMI)，及基本視力檢測 等都包含在預防性體檢。

醫生也可能討論若未來無法自理時的長期醫療計畫，指定醫療代理人，代為決定呼吸器、插管、心肺復甦、器官捐贈等，除醫生外，也可與律師討論相關事項。

具體內容請參見網址：https://www.medicare.gov/coverage/preventive-screening-services

瞭解紅藍卡承保其他內容

建議加入紅藍卡計畫後，充分瞭解保險涵蓋的其他內容，推薦下載紅藍卡官方手機軟體「What's Covered」，可以快速搜索和瞭解需要的檢測、藥物、服務是否涵蓋在計畫中。如果沒有，請首先與醫生討論是否真正需要該項目， 詢問紅藍卡工作人員是否真的不會承保。「What's Covered」詳細介紹：https://www.medicare.gov/blog/whats-covered-mobile-app

獲得紅藍卡號碼後，應該立刻註冊紅藍卡在線安全帳戶，確認自己的帳號安全。可以在帳戶中打印紙質版紅藍卡，支付未來的紅藍卡費用，了解相關資訊、保費、藥物清單等。同時也建議設置「無紙質服務」獲取電子資訊，並下載電子版「Medicare & You」官方手冊。帳戶註冊網址：https://www.medicare.gov/node/25886

文章内容來自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於周一至周五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢 (地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。