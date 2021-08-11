住院或門診醫療花費大不同

(Medicare.gov)

住院或是門診，影響紅藍卡 持有者個人負擔，如X光、藥物和檢驗等費用，可能也影響紅藍卡是否支付出院後的專業護理機構(SNF)照顧。

瞭解自己是住院患者還是門診患者

當依醫師指示正式住院至出院前，均屬住院期。若看急診、留院觀察、門診手術、檢驗、X光或其他醫院服務，若醫生沒有註明是住院，即使在醫院過夜，也屬門診。一般而言，留院觀察屬於門診，讓醫生要決定是否需住院，可在急診室或醫院其他部門接受觀察。

住院是複雜的醫療決定，基於醫生的判斷和病患的醫療照顧需求。當需要兩晚或以上的醫療或照顧，大部分情況下住院屬合理決定。但醫生必須提出要求，院方也需完成手續，才屬住院病患。

住院期間，病患或照顧者應每天問院方、醫生、院內社工或病患權益維護人，自己屬於住院、或門診醫療。請注意，即便在醫院普通病床過夜，仍可能屬於門診。可詢問醫生或院方，獲取紅藍卡門診觀察書面通知(Medicare Outpatient Observation Notice)。若門診服務超過24小時，一定需有此通知，說明為何屬於門診，而非住院病患，以及如何影響在院內及離開後的相關服務費用。

病患須支付自付額(Deductible)、共同保險 金(Coinsurance)、共付額(Copayment)。自付額是傳統紅藍卡計畫、處方藥物計畫或其他私人保險開始支付前，個人須承擔的部分。共同保險金(coinsurance)指紅藍卡持有者繳交自付額後仍須分攤的醫療費，通常以百分比計算，比如20％。 共付額是病患對醫療服務、藥物等應分攤的費用，通常是固定金額，比如10元、20元。

紅藍卡支付方式說明

請注意，單項門診服務，共付額不得高於住院自付額，但加總後可能超過住院自付額。常見的醫院情形和紅藍卡支付方式如：

1.原在急診室治療，醫生要求住院。在完成住院手續前屬門診服務。紅藍卡A部分支付住院及入院日期前三天相關的門診服務，B部分則支付醫生費用。

2. 比如先看急診，醫生要求留院觀察一晚，之後指示再住院一天。原則同上。

3. 接受門診手術，因血壓偏高被要求留院觀察，醫生未指示住院，病患隔天返家。此情況則屬門診服務，A部分不會支付，B部分則支付相關醫療、檢驗項目。

4. 醫生指示住院，但院方之後通知轉為門診。此情況須經醫生同意，離院前院方也應以書面告知相關決定。紅藍卡會以門診方式支付，A部分不會動用，B部分支付門診費用。

文章内容來自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於周一至周五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢(地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。