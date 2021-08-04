傳統紅藍卡提供的住院護理承保以及相關費用

(Medicare.gov)

紅藍卡 A部分支付住院費用，條件包括：經醫師診斷，認為有必要住院治療；院方接受紅藍卡；某些情況下，院方審核單位(Utilization Review Committee)同意住院。

傳統紅藍卡的費用

若醫師或醫療機構建議的看診頻率或項目，超出紅藍卡承保範圍，病患可能需支付部分或全部費用，應先詢問醫師建議某些項目的原因，以及紅藍卡是否承保。

病患需支付：每段受惠期自付額為1484元。受惠期1至60天，不需付共付額；61至90天，每段受惠期，每天371元共付額；超過及包含91天，終身保留期每天742元共付額，上限60天；若終身保留期用盡，則完全自付。

自付額(deductible)指在傳統紅藍卡或私人保險 開始為您的治療或是藥物支付費用之前，你需要自己支付的部分。受惠期(benefit period)為傳統紅藍卡持有者，住院或住進看護中心第一天開始，至不再接受院內相關醫療服務為止的連續60天。若病患在60天期限後再次住院，則視為新的受惠期，每期均需付自付額，期數無上限。

終身保留期(Lifetime reserve days)指傳統紅藍卡持有者住院超過90天後，紅藍卡將支付的額外天數，終生為60天，共付額2021 年為每天742元。

住院涵蓋項目及不包含項目

紅藍卡支付的醫院服務包括：半隱私病房、餐點、一般護理、住院時使用的藥物，包含治療類鴉片成癮的 美沙酮Methadone），以及屬於住院治療的其他服務。

住院類別包括緊急門診中心、醫院重要門診、復健中心及精神病院、長照中心，及符合資格的臨床研究以致需住院。精神病醫院住院治療，終生限190天。

若當事人有B部分，一般支付紅藍卡核准的院內治療80％費用，但不包括私聘護理、非屬醫療必要的單人病房、病房額外收費的電視、防滑襪、刮鬍刀等個人物品。

文章內容來自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保 公司提供一對一的諮詢服務，可於週一至週五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢(地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。