高收入者的紅藍卡保費規定

紅藍卡B部分(醫療保險)和處方藥物的每月保費調整，高收入者須付額外保費，但這只影響少於5%的紅藍卡持有人。Getty Images

法律規定調整紅藍卡B部分(醫療保險)和處方藥物的每月保費 ，高收入者須付額外保費，稱為收入相關月調整額，但這只影響少於5%的紅藍卡持有人。

高收入如何支付保費

B部分幫助支付醫生服務和門診，也包含物理和職能治療，與部分的居家照護。多數受益者，政府付主要部分，約75％保費，當事人付擔剩餘的25％。

若判定為高收入受益人，基於向國稅局的報稅 收入高低，B部分自付百分比約為35、50、65、80或85％。

至於處方藥物承保，多數情況，政府付大部分費用，受益人付剩餘的，並視是否獲額外補助而定。

若屬較高收入，不論當事人平時如何付處方藥物計畫保費，社安局會從每月社安金扣除該金額。若金額高於月社安金，或當事人未領社安金，會從另一個聯邦機構，如聯邦醫療保險 和補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS)或鐵路退休委員會(Railroad Retirement Board)收到分開的帳單。

社安局如何決定更高保費

社安局使用國稅局提供的最近一年報稅紀錄，基於扣除免稅額後的應稅總收入(MAGI)計算。若屬已婚合併申報，MAGI高於17萬6000元，或單身收入高於8萬8000元，將付較高B部分和處方藥物保費，並依收入分級逐級增加。以B部分為例，每月額外費用從59.4元至356.4元不等；處方藥物計畫額外支付則介於12.3元至77.1元間，完整表格：https://www.ssa.gov/benefits/medicare/medicare-premiums.html。

若須付較高保費，社安局將寄信通知金額及理由，若當事人已付相關金額，但該年稍晚決定註冊不同方案，金額將自動轉至新方案，但不會另寄通知解釋原因。

若社安局套用的是過時的報稅紀錄，或當事人不需報稅，或因結婚、離婚、喪偶、自己及配偶不再工作、雇主重整退休金計畫等因素，影響報稅收入，應與社安局聯絡，更新紀錄。

若不同意社安局決定的收入相關月調整額，可上網申訴，或聯絡地區社安局，並提供證據，網址：https://secure.ssa.gov/iApplsRe/start。但若不同意國稅局提供的報稅紀錄，則應向國稅局更正資料。

若並未註冊被增收保費的保險計畫，由於社安局相關訊息來自聯邦醫療保險和補助服務中心(CMS)，當事人應與CMS聯絡，電話：1(800)633-4227。

文章内容來自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於周一至周五營業時間上午9點至下午5點至辦公室洽詢，地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354。