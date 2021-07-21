未在初次符合資格時申請 如何獲得紅藍卡

(帝國藍十字藍盾健保公司)

已滿65歲 但沒在初次符合條件時申請

若在最初符合資格65歲(或以上)時，沒註冊紅藍卡 A部分和/或B部分，而且也不符合特殊參保期(Special Enrollment Period)加入資格，可在一般參保期(General Enrollment Period)登記，期間介於每年1月1日至3月31日，承保將於7月1日開始，由於遲註冊，可能必須付較高的保費。

如果已有A部分(住院保險)，也符合資格於特殊參保期登記B部分(醫療保險 )，可上網申請，或填寫B部分註冊表格(CMS-40B)，寄至地方社安局，同時填寫CMS L564表格，提供工作訊息、證明。若尚無A部分，可上網申請，網址：https://www.ssa.gov/benefits/medicare/，或撥社安局免費電話1(800)772-1213諮詢。

瞭解自己何時可享紅藍卡福利

若符合獲得免費紅藍卡A部分資格，但因仍在工作，還沒從社安局或鐵路退休委員會(RRB)獲得福利，您可在過了初始承保期(65歲生日前三個月、生日當月或之後三個月)之後任何時候申請加入。承保開始時間取決於何時登記，若需付費購買A、B部分，則只能在有效參保期內登記。若等到滿65歲當月或三個月後才登記，B部分的初始承保可能延後，導致承保缺口。

能否獲得醫療或處方藥計畫

若有藥物需求，則應登記協助支付處方藥物的D部分處方藥計畫，或包括藥物承保的C部分紅藍卡優惠計畫。若您在1月1日至3月31日的一般註冊期加入紅藍卡B部分，如果沒有A部分，可於4月1日至6月30日登記加入處方藥計畫；若有A部分，則可於4月1日至6月30日登記加入紅藍卡優惠計畫(Medicare Advantage) 或處方藥計畫。

在每年特定時段，您可以更改紅藍卡優惠計畫或處方藥承保計畫。

10月15日至12月7日：可從包含A、B部分的傳統紅藍卡，轉至紅藍卡優惠計畫，或反向轉換；也可在紅藍卡優惠計畫不同計畫間切換；或選擇加入D部分處方藥承保計畫，也可在不同D部分間轉換。

1月1日至3月31日：可在紅藍卡優惠計畫不同計畫間切換，不論有無附加處方藥承保；也可從紅藍卡優惠計畫轉至傳統紅藍卡，並可選擇加入D部分。

文章內容來自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於週一至週五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢 (地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。