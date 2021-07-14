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65歲繼續工作如何申請紅藍卡

記者呂賢修╱紐約報導
(Medicare.gov)
(Medicare.gov)

目前在工作且雇主提供健康保險

民眾若在年滿65 歲前四個月，還沒有從社會安全局或鐵路退休委員會(RRB)獲得福利，需要向社安局登記，並獲得聯邦醫療保險(俗稱紅藍卡) A 部分和B部分。此外，根據雇主的企業規模，即使稍後註冊紅藍卡，仍可延遲A和B部分，無需付額外罰款。

公司員工多寡，決定能否延後參加A和B部分，免付罰金。

雇主的員工少於20人

公司員工若少於20人，在最初有資格時(65歲)應註冊A和B部分。在此情況下，優先由紅藍卡付醫藥費，而非您的其他保險。

若最初有資格但未註冊，或須支付延遲加入B部分的罰款，且日後決定加入，可能有承保缺口。

如果符合資格時未登記B部分，所延誤期間以12個月為單位，每月保費可能增10％，於繳保費時一併徵收，且隨時間增加。比如2016年參保期於12月結束，但當事人遲至2019年3月才登記，承保將於2019年7月生效，B計畫罰款為保費的20％，且追溯過去兩年共24個月週期，即便該期間並無承保。但若符合某些情況，在特殊參保期加入，可免除罰款。

公司員工20人或以上

民眾應詢問公司，確認團體醫保計畫符合國稅局規定。透過目前的工作而有團體醫保者，或可延後註冊紅藍卡A和B部分，日後加入時，不必付延遲罰金。若想同時延後加入A和B部分，滿65歲時不需採取任何行動。

若您符合資格免除A部分保費，在能申請紅藍卡後任何時間，都可加入A部分，且承保會回溯到登記前六個月，但不會早於符合紅藍卡資格的第一個月。若不符合免A部分保費資格，且最初符合資格時未購買，或須付罰款。

如何延後承保，取決於個人情況。若滿65 歲之前至少四個月，申請領取社安局或鐵路退休委員會(RRB)福利，您將自動得到紅藍卡A和B部分，並在生日前三個月寄出。若不需要B部分，可依相關指示將卡片寄回。若保留卡片，則表示加入B部分，且將付保費。

當雇主的醫保結束

當工作或雇主的醫療保險結束：

1.您也許能得到COBRA保險，透過雇主的計畫維持醫保，大部分為18個月，保費可能較高。不論是否選擇COBRA，有八個月可登記紅藍卡B部分不會被處罰。若選擇COBRA，不要等到COBRA結束才註冊紅藍卡B部分。若八個月內未註冊B部分，可能需付罰款，且直到隔年1月1日至3月31日的參保期前不可加入，承保也將到7月1日才生效，可能造成承保缺口。

2.若註冊紅藍卡時有COBRA，COBRA可能停止。若加入紅藍卡後符合COBRA保障，不可拒絕購買COBRA，除非患末期腎臟病，給付優先順序在紅藍卡之後。

3.當脫離雇主醫保或COBRA，您有兩個月可加入紅藍卡處方藥承保計畫或紅藍卡優惠計畫(Medicare Advantage Plan)。

文章內容來自Medicare.gov。如果民眾想瞭解更多紅藍卡健康資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於週一至週五營業時間上午9 點至下午5點至辦公室洽詢 (地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。

紅藍卡 聯邦醫療保險 保費

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