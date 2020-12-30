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世說新聞／直擊南加醫院 ICU滿載 屍體多到無處存

共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利將否決選舉人團投票結果

第四波「選擇合適自己的紅藍卡方案」中獎名單公布

紐約訊

關於第四波問卷題目，公布正確答案。

(1)傳統紅藍卡計劃，是否提供您旅行時的緊急醫療承保服務？

答案：否

(2)如果您一年中的部份時間居住他州，下列哪計劃可提供全國性承保服務？

答案：紅藍卡補充計劃

(3)下列哪種計劃，不可以同時擁有處方藥物承保計劃(Part D)?

答案：紅藍卡優勢計劃

謝謝世界新聞網讀者朋友們，參加第四波「選擇合適自己的紅藍卡方案」抽獎活動，12/22-12/30參加第四波抽獎活動的得獎名單，如下：

血氧儀6名：

．Man Ling Szeto XXX-XXX-1886

．Jimmy Jan XXX-XXX-5789

．Huiling Wang XXX-XXX-6257

．Yock Ye Tong XXX-XXX-6896

．Hsiu Chen Ku XXX-XXX-4825

．Wu Shu Bo XXX-XXX-1788

電動沖牙機(水牙線)2名

．Jianxiong Zhang XXX-XXX-4357

．Amy Chiu XXX-XXX-6300

折疊式踏板運動器1名

．Wei Yang XXX-XXX-6288

掃地機器人1名：

．Tom Jin XXX-XXX-2759

世界日報活動組將於即日起至1/10止，陸續聯繫中獎者名單，無法聯繫者, 視同放棄得獎資格，謝謝您持續關注世界新聞網。

➤➤➤想瞭解紅藍卡相關報導，請點：https://www.worldjournal.com/wj/cate/health/121769

　

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