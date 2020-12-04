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第二波「紅藍卡優勢計畫」中獎名單公布

【紐約訊】

關於第二波問卷題目，公布正確答案。

(1)我是否需要每年檢查一下聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)計劃的承保範圍？

答案: 是

(2)年度登記期(AEP)是什麼時候？

答案: 10月15日至12月7日

(3)哪一個計劃可以帶來額外福利，如牙科、聽力和視力服務？

答案: 紅藍卡優勢計劃

謝謝世界日報及世界新聞網的讀者朋友們，參加第二波「紅藍卡優勢計畫」抽獎活動，11/24-12/4參加第二波抽獎活動的得獎名單，如下：

血氧儀6名：

．Li Liu         XXX-XXX-1886

．Yen F. Chen    XXX-XXX-4088

．Chun Yeung    XXX-XXX-3188

．Vincent Ko     XXX-XXX-1992

．Tze Tang       XXX-XXX-3232

．Peter Lo       XXX-XXX-0319

電動沖牙機(水牙線)2名

．Neing Leung    XXX-XXX-2208

．Fang Hua Yuan  XXX-XXX-1183

折疊式踏板運動器1名

．Luan Feng Shaw  XXX-XXX-5891

世界日報將於12/4起至12/10止，陸續聯繫中獎者名單，無法聯繫者, 視同放棄得獎資格。未得獎的民眾不要灰心，請12/8持續關注第三波「紅藍卡補充計劃及處方藥承保計畫」專題報導，問卷題目於當天線上公布。

➤➤➤第三波報導「紅藍卡補充計劃及處方藥承保計畫」，請點我讀詳情。

https://www.worldjournal.com/wj/story/121769/4977627?from=wj_catelistnews

➤➤➤第三波抽獎問卷題目，將於12/8推出 bit.ly/wjmedicare

➤➤➤第四波抽獎問卷題目，將於12/22推出

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