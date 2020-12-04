第二波「紅藍卡優勢計畫」中獎名單公布
關於第二波問卷題目，公布正確答案。
(1)我是否需要每年檢查一下聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)計劃的承保範圍？
答案: 是
(2)年度登記期(AEP)是什麼時候？
答案: 10月15日至12月7日
(3)哪一個計劃可以帶來額外福利，如牙科、聽力和視力服務？
答案: 紅藍卡優勢計劃
謝謝世界日報及世界新聞網的讀者朋友們，參加第二波「紅藍卡優勢計畫」抽獎活動，11/24-12/4參加第二波抽獎活動的得獎名單，如下：
血氧儀6名：
．Li Liu XXX-XXX-1886
．Yen F. Chen XXX-XXX-4088
．Chun Yeung XXX-XXX-3188
．Vincent Ko XXX-XXX-1992
．Tze Tang XXX-XXX-3232
．Peter Lo XXX-XXX-0319
電動沖牙機(水牙線)2名
．Neing Leung XXX-XXX-2208
．Fang Hua Yuan XXX-XXX-1183
折疊式踏板運動器1名
．Luan Feng Shaw XXX-XXX-5891
世界日報將於12/4起至12/10止，陸續聯繫中獎者名單，無法聯繫者, 視同放棄得獎資格。未得獎的民眾不要灰心，請12/8持續關注第三波「紅藍卡補充計劃及處方藥承保計畫」專題報導，問卷題目於當天線上公布。
➤➤➤第三波報導「紅藍卡補充計劃及處方藥承保計畫」，請點我讀詳情。
https://www.worldjournal.com/wj/story/121769/4977627?from=wj_catelistnews
➤➤➤第三波抽獎問卷題目，將於12/8推出 bit.ly/wjmedicare
➤➤➤第四波抽獎問卷題目，將於12/22推出
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