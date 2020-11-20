第一波「帶您瞭解紅藍卡」中獎名單公布
「帶您瞭解紅藍卡」第一波問卷題目，正確答案如下：
(1)我滿65歲，會自動加入聯邦醫療保險(Medicare, 紅藍卡)？
答案：不一定
(2)傳統聯邦醫療保險(Part A, B)會支付所有醫療費用嗎？
答案：不會
(3)若滿65歲時，多久前可參加紅藍卡計劃(Medicare)？
答案：65歲生日前三個月
謝謝世界日報及世界新聞網的讀者朋友們，參加第一波「帶您瞭解紅藍卡」抽獎活動，11/10-11/20參加第一波抽獎活動的得獎名單，如下：
血氧儀6名：
．Yuet Lam XXX-XXX-9797
．Hall Tam XXX-XXX-2449
．Chuan Kuan Wang XXX-XXX-3932
．Li Jung Chen XXX-XXX-2824
．Yuhlan Ma-Yueh XXX-XXX-8093
．Chunhui Chen XXX-XXX-8632
電動沖牙機(水牙線)2名
．Mo Chau XXX-XXX-3515
．Jung-Huai Chou XXX-XXX-5915
折疊式踏板運動器1名
．Peter Ting XXX-XXX-6522
世界日報將於11/20起至11/24止，陸續聯繫中獎者名單，無法聯繫者，將於11/24進行重抽。未得獎的民眾不要灰心，請11/24持續關注第二波「紅藍卡優勢計劃」專題報導，問卷題目於當天線上公布。
➤➤➤第二波報導「紅藍卡優勢計劃」，請點我讀詳情。
➤➤➤第三波抽獎問卷題目，將於12/8推出
➤➤➤第四波抽獎問卷題目，將於12/22推出
上一則
FB留言