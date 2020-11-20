第一波「帶您瞭解紅藍卡」中獎名單公布

「帶您瞭解紅藍卡」第一波問卷題目，正確答案如下：

(1)我滿65歲，會自動加入聯邦醫療保險(Medicare, 紅藍卡)？

答案：不一定

(2)傳統聯邦醫療保險(Part A, B)會支付所有醫療費用嗎？

答案：不會

(3)若滿65歲時，多久前可參加紅藍卡計劃(Medicare)？

答案：65歲生日前三個月

謝謝世界日報及世界新聞網的讀者朋友們，參加第一波「帶您瞭解紅藍卡」抽獎活動，11/10-11/20參加第一波抽獎活動的得獎名單，如下：

血氧儀6名：

．Yuet Lam XXX-XXX-9797

．Hall Tam XXX-XXX-2449

．Chuan Kuan Wang XXX-XXX-3932

．Li Jung Chen XXX-XXX-2824

．Yuhlan Ma-Yueh XXX-XXX-8093

．Chunhui Chen XXX-XXX-8632

電動沖牙機(水牙線)2名

．Mo Chau XXX-XXX-3515

．Jung-Huai Chou XXX-XXX-5915

折疊式踏板運動器1名

．Peter Ting XXX-XXX-6522

世界日報將於11/20起至11/24止，陸續聯繫中獎者名單，無法聯繫者，將於11/24進行重抽。未得獎的民眾不要灰心，請11/24持續關注第二波「紅藍卡優勢計劃」專題報導，問卷題目於當天線上公布。

➤➤➤第二波報導「紅藍卡優勢計劃」，請點我讀詳情。

➤➤➤第三波抽獎問卷題目，將於12/8推出

➤➤➤第四波抽獎問卷題目，將於12/22推出