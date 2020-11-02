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紅藍卡抽獎 掃地機器人、沖牙機、血氧儀等大獎等你來拿

活動組

11/10起至12/30，世界日報推出四波「瞭解紅藍卡 健康來問答」專題報導，民眾們除了獲得紅藍卡資訊外，回答問題還可參加抽獎活動。

★獎品清單：

1.第一波活動，抽出(1)血氧儀6台；(2)電動沖牙機(水牙線)2台；(3)折疊式踏板運動器1組，

2.第二波活動，抽出(1)血氧儀6台；(2)電動沖牙機(水牙線)2台；(3)折疊式踏板運動器1組，

3.第三波活動，抽出(1)血氧儀6台；(2)電動沖牙機(水牙線)2台；(3)折疊式踏板運動器1組，

4.第四波活動，抽出(1)血氧儀6台；(2)電動沖牙機(水牙線)2台；(3)折疊式踏板運動器1組，

最後一波加碼抽【掃地機器人】

只要參加第一波抽獎民眾的名單，皆會自動列入抽【掃地機器人】的名單，中獎機率高，盡請把握機會！

➤➤➤第一波報導「帶您瞭解紅藍卡」，請點我讀詳情。

➤➤➤直接回答問題，參加第一波抽獎請點我(11/10公布問卷題目) https://bit.ly/wjmedicare

➤➤➤想瞭解抽獎辦法，請點我。

第二波抽獎問卷題目，將於11/24推出

第三波抽獎問卷題目，將於12/8推出

第四波抽獎問卷題目，將於12/22推出

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營養不均衡 身體常發炎 小心癌症來敲門

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瞭解紅藍卡 11月20日前看文答題抽大獎

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