紅藍卡抽獎 掃地機器人、沖牙機、血氧儀等大獎等你來拿
11/10起至12/30，世界日報推出四波「瞭解紅藍卡 健康來問答」專題報導，民眾們除了獲得紅藍卡資訊外，回答問題還可參加抽獎活動。
★獎品清單：
1.第一波活動，抽出(1)血氧儀6台；(2)電動沖牙機(水牙線)2台；(3)折疊式踏板運動器1組，
2.第二波活動，抽出(1)血氧儀6台；(2)電動沖牙機(水牙線)2台；(3)折疊式踏板運動器1組，
3.第三波活動，抽出(1)血氧儀6台；(2)電動沖牙機(水牙線)2台；(3)折疊式踏板運動器1組，
4.第四波活動，抽出(1)血氧儀6台；(2)電動沖牙機(水牙線)2台；(3)折疊式踏板運動器1組，
最後一波加碼抽【掃地機器人】
只要參加第一波抽獎民眾的名單，皆會自動列入抽【掃地機器人】的名單，中獎機率高，盡請把握機會！
➤➤➤第一波報導「帶您瞭解紅藍卡」，請點我讀詳情。
➤➤➤直接回答問題，參加第一波抽獎請點我(11/10公布問卷題目) https://bit.ly/wjmedicare
➤➤➤想瞭解抽獎辦法，請點我。
第二波抽獎問卷題目，將於11/24推出
第三波抽獎問卷題目，將於12/8推出
第四波抽獎問卷題目，將於12/22推出
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營養不均衡 身體常發炎 小心癌症來敲門
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