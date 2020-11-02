正確選擇紅藍卡 自問4道題 考量5因素

選擇合適的聯邦醫療保險(Medicare)計畫，可以讓自己少出錢。（Getty Images）

在聯邦醫療保險紅藍卡 優勢計畫(Medicare Advantage)和紅藍卡補充計畫(Medicare Supplement)中，選擇一種適合自己的計畫，有諸多考慮因素，不只要了解聯邦醫療保險的基本資訊，也要知道聯邦醫療保險運作方式，才能做出明智的選擇。

其他在選擇聯邦醫療保險計畫時需要考慮的重要因素還包括：

1. 個人目前的健康狀況：思考一下最近去過醫院的頻率，是否患有需要持續治療的慢性病以及服用哪種處方藥。

2. 健康狀況會如何變化：現在可能會感覺身體很好，但隨著年齡增長，可能會患上家族遺傳的嚴重疾病或其他應考慮的風險因素。

3. 個人的財務狀況：審閱自己的退休儲蓄和預算，以評估自身可以負擔得起的自付費用，或者如果遇到意外開支，能夠負擔得起的費用損失。

4. 醫生和醫院：查明他們是否接受聯邦醫療保險(Medicare)和個人正在考慮的健保計畫，以及是否需要在計畫中選擇一名主治醫師。

5. 如果年齡已過65歲且仍在工作：有一項想保留至退休的現有健康保險計畫，請務必諮詢自己的福利專員，有關該計畫如何與聯邦醫療保險計畫(Medicare)配合使用。

有關聯邦醫療保險的一些常見問題：

Q1 聯邦醫療保險會承保我所有醫療費用嗎？

A：不會。傳統紅藍卡可承保一些基本醫療費用，但非全部。為幫助您彌補承保方面的缺口，您可以從私人保險公司一系列計畫中進行選擇。

Q2 聯邦醫療保險可以承保我的處方藥嗎？

A：傳統醫療保險(A和B部分)不包括處方藥。但是，私人保險公司通過處方藥計畫(D部分)和一些紅藍卡優勢計畫(C部分)，來幫助支付副廠藥物和原廠藥物的費用。

Q3 當我享有聯邦醫療保險時，我可以保留我的醫師嗎？

A：對於紅藍卡補充計畫(Medicare Supplement)，您可以使用任何接受聯邦醫療保險(紅藍卡，Medicare)患者的醫生。對於紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)，您可以使用任何接受聯邦醫療保險，且在您計劃網絡內的醫師。

Q4 我最早什麼時候可以登記參保聯邦醫療保險？

A：自您65歲生日的前3個月起，您便有資格登記參保聯邦醫療保險(Medicare)。

Q5 我的保險承保何時開始？

•如果您一有資格就馬上登記參保，您的保險承保將在您生日月的第一天開始。

有關聯邦醫療保險的重點提示：

•滿65歲時，聯邦醫療保險服務不會自動幫您加入保險。

•符合資格時，請參加聯邦醫療保險B部分和可選D部分。

•如果現在通過現任或前任雇主，工會或美國退休軍人事務部獲得醫療保險，請與他們聯繫並瞭解如何與聯邦醫療保險合作。

•許多紅藍卡優勢計畫都是健康維持組織(Health Maintenance Organization, HMO)計畫或首選提供者組織(Preferred Provider Organization, PPO)計畫，就像通過工作獲得的計畫一樣。

•每年檢查一次承保內容。因為自己的健康需求可能已更改，或者所在地區可能有新的計畫。

•如果想獲得自己的計畫無法提供的福利，或自己的醫生已不再在計畫網路中，那麼可能需要改變保險計畫。

•如果一年中有部分時間居住在另一個州，請考慮紅藍卡補充補充計畫可覆蓋全國的保險。