紅藍卡補充計劃及處方藥承保計劃

一些Medigap保險，提供Original Medicare無法涵蓋的服務。（本報檔案照）

聯邦醫療保險 計畫(Medicare，即紅藍卡 )還有「補充計畫」(Medicare Supplement Plan)和「處方藥承保計畫」(D部分)。

●處方藥物計畫(D部分)

紅藍卡處方藥物計畫(D部分)的承保範圍，適用於所有傳統聯邦醫療保險計畫(Part A and/or Part B)的人，並需通過私人保險公司購買；該計畫承包處方藥費用；處方藥物計畫(PDP)可以單獨購買；大多數的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantages)包括處方藥物；可以單獨購買處方藥物計畫或連同紅藍卡補充計畫一起購買。

加入處方藥物計畫(PDP)會導致退出紅藍卡優勢計畫，因此不能同時擁有紅藍卡優勢計畫和處方藥物計畫。

●紅藍卡補充計畫

紅藍卡補充計畫，必須先加入傳統聯邦醫療保險計畫(Original Medicare A, B)，且是想要承保的州的居民，年滿65歲或以上，或由於某些殘疾疾病而享有資格申請。

在持有紅藍卡補充計畫又稱為Medigap的同時，傳統聯邦醫療保險仍然提供A計畫與B計畫的承保服務。

紅藍卡補充計畫將會承保許多傳統紅藍卡不承保的許多自付費用，有時這被稱為「彌補缺口」(filling the gap)；當需要照護時，更多可預測的月度費用和更少的意外可使人感到安心；可以靈活選擇任何接收聯邦醫療保險患者的醫師或醫院；承保範圍可全國使用，並且享有終身保證。

儘管紅藍卡補充計畫是由私人保險公司所提供及管理的，但在大多數州，其承包是由政府規定並且是標準化的；可以全年參加紅藍卡補充計畫，無需等到一個年度登記期(AEP)。

紅藍卡補充計畫的涵蓋範圍很廣，共有A、B、C、D、F、G、K、L、M和N十個不同的方案及高額自付扣除額計畫。主要是用來支付紅藍卡A和B計畫之醫院及醫生的自付費用部分，以及護理設施及國外旅遊急病產生的費用，而高自付額的F及G計畫的承包可能會計畫類型而異；D部份的處方藥承保範圍可以單獨購買。

紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage Plan)與紅藍卡補充計畫(Medicare Supplement Plan)，是有區別的，請參比較表格： 紅藍卡優勢計畫和紅藍卡補充計畫