每年10月15日至12月7日，是紅藍卡即聯邦醫療保險（Medicare）年度開放登記期。（官網）

聯邦醫療保險 (Medicare，紅藍卡 )「優勢計畫」(Medicare Advantage)，是原有紅藍卡的「多合一」替代品；「捆綁」計畫包括A部分、B部分以及一般情況下的D部分；計畫的自付費用可能低於原有的紅藍卡； 大多數計畫提供原有紅藍卡不承保的額外福利 ，如視力、聽力和牙科治療等。

優勢計畫的申請人，需加入紅藍卡的A和B部分，並住在計畫服務區域。計畫涵蓋紅藍卡的A部分、B部分福利，在大多數情況下，還包括D部分處方藥承保。優勢計畫由私人健康保險公司提供，如帝國藍十字藍盾健保公司。

優勢計畫的福利，通常包括常規牙科、視力和聽力等其他承保服務的好處；另外也可能包括健康服務，如：健身房會員資格和電話護士支持等服務。

與傳統紅藍卡(Original Medicare)計畫不同，紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)對醫療服務的自付年度費用有年度限制。

表格：傳統紅藍卡計畫與紅藍卡優勢計畫 ，是有區別的：

選擇聯邦醫療保險優勢計畫時，申請人需要考慮以下因素：

1. 費用：許多人尋求最低保費，但也應該評估自付扣除金額(Deductibles)、共付保險(Coinsurance)和共付費用(Copayments)，以及它們每年加算起來的金額。如果選擇紅藍卡優勢計畫，它的年度自付最高限額可以幫助控制費用。

2. 保險承保：看看各計畫具體包含內容，尤其是如果對牙科、視力和聽力等額外福利感興趣；還要查明自己青睞的家庭醫師、專科醫師和醫院是否在該計畫的網絡內，以及是否需要為網絡外醫療保健支付更多費用。

3. 可信度：如果正在考慮一項私人公司的計畫，就調查一下他們的聲譽；尋找一家值得信賴的公司，該公司應該在提供醫療承保解決方案方面有著相當不錯的歷史，有知識豐富的客服代表可以給您提供個人指導，並且擁有強大的醫師，醫院和藥房網絡。

紅藍卡優勢計畫的重要註冊期限需要注意。民眾除了在不同登記期(初始登記期IEP、特殊登記期SEP、一般登記期GEP)獲得紅藍卡後，可以通過私人公司購買紅藍卡優勢計畫和其他計畫外，紅藍卡優勢計畫的會員還可以在以下註冊期申請或轉變計畫：

1. 年度登記期(AEP, Annual Election Period)：每年10月15日至12月7日；可以切換到原始醫療保險，也更改紅藍卡優勢計畫方案或註冊；新的保險計畫將於次年1月1日開始生效。

2. 開放登記期(OEP, Open Enrollment Period )：每年1月1日至3月31日；如果正參加紅藍卡優勢計畫(帶有或不帶有處方藥承保)，則可以轉換到另一個紅藍卡優勢計畫(帶有或不帶有藥物保險)；當事人可放棄紅藍卡優勢計畫，並選擇回傳統紅藍卡計畫；也可加入紅藍卡處方藥承保計畫。