帶你了解紅藍卡 善用長者福利

參加傳統聯邦醫療保險的老年人，保費和自付額在新的一年均會上漲。(TNS)

聯邦醫療保險 (Medicare)是由聯邦醫療保險和聯邦醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)管理的聯邦保險計畫。

CMS是衛生與公共服務部(HHS)內的一個機構。社安局(SSA)接受聯邦醫療保險的申請，並可提供有關該計畫的一般信息。65歲或65歲以上的人、或者65歲以下永久殘疾的人士可以申請。

65歲或65歲以上的人申請聯邦醫療保險，申請人或配偶須是美國永久居民或合法居民，並在美國連續居住五年，並工作至少40個季點(十年)，並繳納社會保障稅。

聯邦醫療保險包含四個部分。傳統聯邦醫療保險(Medicare，又稱紅藍卡)包含A部分和B部分。

傳統紅藍卡A部分，幫助承保「醫院保險」，包括住院治療(Inpatient Hospital Stays)、專業護理照護(Skills nursing facility care)、臨終關懷服務(Hospice care)和一些居家照護(Some in-home care)；如果當事人或配偶有工作並繳納至少40個季點(十年)的社會保障稅，將沒有保費。

傳統紅藍卡B部分，幫助承保「醫療保險」，包括醫師門診(Doctor visits)、預防性醫療保健服務(Preventive care)、門診服務(Outpatient services)、醫療用品(Medical supplies)、檢驗和X光檢查(Tests and x-rays)。每月保費根據收入而定。

傳統聯邦醫療保險是基本計畫，但不能涵蓋所有內容 。因此，當事人可以選擇從聯邦醫療保險(Medicare)所批准的私人保險公司獲得更多承保範圍。例如：一，紅藍卡優勢計畫(另稱C部分)：它將A部分和B部分與其他好處結合在一起，其中還可以包括處方藥承保範圍，實現多合一的便利；二，處方藥承保範圍(又稱D部分)，它助於支付醫生開出的處方藥；三，紅藍卡補充計畫：涵蓋A部分和B部分未涵蓋的一些費用，以使當事人獲得更全面的覆蓋。

●退休如何做規畫？

退休時最常用的聯邦醫療保險的選擇，包括傳統聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)計畫的A部分+B部分；傳統聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)計畫的A部分+B部分+D部分；傳統聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)計畫的A部分+B部分+D部分+補充計畫；聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)優勢計畫。

如何註冊聯邦醫療保險計畫？如果當事人已經從社安金(Social Security)中受益，將在65歲當月第一天開始自動獲得A部分和B部分(如果生日在該月的第一天，則A部分和B部分將從上個月的第一天開始。)

如果將滿65歲，但沒獲得社會保障福利，則需註冊聯邦醫療保險(Medicare) ，並於65歲之前三個月聯繫社安局；也可以到社安局的相關網頁ssa.gov/benefits/medicare申請A部分和B部分。

無論註冊了聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage)、擁有處方藥的聯邦醫療保險優勢計畫(MAPD)，或是補充計畫還是處方藥物計畫(D部分)，都可以通過幾個方式獲得幫助：一，註冊過程中聯繫當地代理商；二訪問網頁shop.empireblue.com/medicare；三，使用www.medicare.gov上的聯邦醫療咻險計畫查找器；四，致電當事人所在的州健康保險援助計畫(SHIP)。

●註冊紅藍卡 3個登記期

何時可以註冊傳統聯邦醫療保險計畫？有三個登記期：

初始登記期(IEP)，持續七個月：從65歲生日之前三個月到65歲生日月份及65歲生日後的三個月。

特殊登記期(SEP)，如果仍在工作並具有團體保險或通過配偶進行保險，則可以註冊：一，團體計畫仍可涵蓋的任何時間；二，在失去保障或就業的八個月內，以先到者為準。

一般登記期(GEP)，給錯過初始註冊期間未註冊的人登記(B部分或A部分)；申請時間為每年1月1日至3月31日，承保範圍從7月1日開始，每12個月符合條件申請但未申請者，需支付罰款(終身)10％。