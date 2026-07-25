華人教育基金會會長李德怡：浩大造林計畫 把夢想做得更大

大紐約區華人教育基金會2026年度獎學金頒獎典禮於17日晚在法拉盛喜來登酒店舉行，基金會會長李德怡(第二排左六)與贊助者及本屆、歷屆得獎學生合影留念。(陳志盛／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 大紐約區華人教育基金會21年來以獎學金與社群支持培育華裔學子，並促成受助者在成長後回饋社會、形成良性循環。

大紐約區華人 教育基金會會長、世界日報 執行董事李德怡(Tina Lee)不久前飛了一趟台灣。因緣際會下，她與一位多年未見的基金會往屆獎學金得主跨洋相見；這位已在職場獨當一面的昔日學子，不僅遞上一份給基金會的豐厚捐款，還交給她一份喜帖，邀請她參加自己接下來在台灣與法國舉辦的婚禮。

「那一刻，我真的非常感動」，李德怡回憶道。在大紐約區華人教育基金會(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)邁入第21年的今天，這樣的重逢並不罕見。21年來，這裡發生過無數次從「接受幫助」到「回饋社群」的轉身。這不是一個單純發放獎學金的機構，而是一場浩大的「造林計畫」；社區用善意哺育了一代學子，而這些學子在長成大樹後，又主動散開枝葉，為下一代擋風遮雨。

匯聚「全村之力」支持

把時光倒轉回2001年，九一一事件後，世界日報收到許多讀者捐款，希望能幫助受災家庭。李德怡在尋找合適的捐助對象時，接觸到了「美國獎學金」(Scholarship America)組織。她發現，在其「Dollars for Scholars」計畫中，竟然沒有專為亞裔 服務的分會。

「為什麼我們不自己成立一個？」這個念頭，促成大紐約區華人教育基金會的誕生。

正如諺語所說，「養育一個孩子需要舉全村之力(It takes a village to raise a child)」。2017年，云吞食品公司的老闆因為朋友看到世界日報的相關報導，與基金會一拍即合，決定針對華裔餐飲業子弟設立專項獎學金，幫助這些在廚房油煙中長大的孩子。

李德怡特別強調，云吞食品公司的慷慨解囊大幅拓展了獎學金的規模與地理涵蓋範圍，但在這背後，還有無數社區人士的鼎力相助，才共同匯聚出這股「全村之力」，「我非常感謝一路走來所有的志工與支持者。」

「很多學生申請獎學金時，第一目標都很純粹，就是希望能給家人一個穩定的生活，」李德怡說。但在這條路上，基金會希望引導他們「把夢想做得更大(dream bigger)」。透過與社群的互動，這些曾把吃苦當作日常的孩子，不再僅僅滿足於個人的生存穩定，而是開始尋找方法來擴大自身的影響力，把自身的痛點，轉化為幫助他人的契機。

2009年的獎學金得主趙軒惟(Hewett Chiu)便是最鮮活的例子。當年，他因母親生病，深切體會到移民在美國龐雜醫療系統中求助無門，促使他在大學便創立非營利機構。如今，這個名為「Raising Health」累計已幫助了超過10萬名移民，服務範圍從醫療諮詢擴展到食物銀行、英語課程與心理健康支援。

如今的趙軒惟，不僅被評選為全美最具影響力的十位少數族裔醫療保健高階主管之一，並在紐約大學(NYU)擔任醫療管理兼任副教授，在卓越領導力屢獲殊榮。

這就是社區哺育的力量。當初接住了一個無助的少年，如今他接住了十幾萬個無助的移民家庭。

除了經濟支援，李德怡觀察到，新一代華裔學子正面臨著與21年前截然不同的挑戰。

過去，多數頂尖華裔學生往往傾向於理工科領域；但李德怡發現，今年，有愈來愈多人選擇了歷史、英文、法律等人文領域，甚至有立志從醫的學生，在音樂或辯論領域也表現得極為傑出。這背後，隱藏著年輕世代對「科技反噬」的深刻反思。

找回人與人的連結

「現在科技與人工智慧(AI)太發達，讓抄捷徑變得愈來愈容易，」李德怡說。「但學生們也逐漸意識到，肯花時間與心力去學習一項技能，或單純享受一項活動，不單單是為了未來的職涯發展，更是為了探索『生而為人』的意義」。

社群媒體與AI的氾濫，正讓這一代年輕人失去實體社交的能力。有學生坦言，身邊有些朋友已經不再出門交友，「因為AI已經取代了一切對話」。

大紐約區華人教育基金會會長李德怡致辭，講述21年前剛創立基金會的初衷。(陳志盛/攝影)

為此，基金會成了這群年輕人最好的「社交練習場」。今年7月，幾位獲獎學生主動發起了一場線上的「Speed Networking」活動，不僅是為基金會籌款，更是為了讓學生們結識彼此，練習如何與「真實的人」對話。

「隨著職涯往上晉升，人際交往與團隊合作的能力，往往會超越專業技術能力」，李德怡轉述了幾位畢業生在職涯座談會上的肺腑之言。基金會不僅透過頻繁的線上線下聚會維繫感情，更鼓勵校友參與委員會運作，讓他們在真實的協作中，磨練這些軟實力。

建立社群歸屬錨點

對於那些來自上州、或成長於華人稀少地區的孩子來說，這個基金會更是他們尋找文化認同與歸屬感的錨點。「我們給他們的不只是一筆錢，」李德怡強調，「我們給的是一個Community(社群)」。

因深知這份陪伴的重量，今年在評選時，面對實力難分軒輊的決選名單，評審委員會最終決定，每一項獎學金都額外增加一個名額。「既然他們都走到了這一步，我們實在不忍心放棄任何一個孩子」，李德怡說。

而這份無私的托底，換來的是畢業生們傾盡全力的反哺。今年，基金會增加的基礎獎學金(need-based award)名額，正是由歷屆獎學金校友共同籌款設立的；而云吞食品額外增加的獎學金名額，則是由一位往屆得主的丈夫所贊助。

「很多畢業生很願意和學弟妹互動，他們覺得得到了幫助，也希望幫助之後的學生」，李德怡說。這份自覺，標誌著華裔年輕一代正融入主流社會，從關注個人「生存穩定」，走向關注群體「代際互助」。

當年那些在深夜餐館裡趕作業的孩子，那些曾經對主流社會感到格格不入的少年，如今已是華爾街菁英、醫院骨幹、推動社會變革的領袖。他們沒有在登頂後獨自遠行，而是選擇轉過身，把手伸向下一代的年輕人。