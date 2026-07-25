2026年畢業生／邱奕旋善用批判思考 解碼AI與半導體

邱奕旋說，保持好奇心與不斷發問，是他前進的動力。(受訪者提供)

對剛從耶魯 大學(Yale University)歷史系畢業的邱奕旋(Ethan Chiu)而言，人文社科並非束之高閣的學問，而是數位時代的解碼器。當多數人認為人工智慧(AI)及半導體是理工科的天下，邱奕旋卻在科技與政策的交會點上找到了獨特舞台。如今他不僅在科技巨頭IBM 團隊實習，更獲得傅爾布萊特計畫(Fulbright Award)支持，將赴印度深化供應鏈研究，讓文科生的獨特視角在數位時代大放異彩。

邱奕旋對晶片的關注源自血脈，他的母親在新竹長大，每年回台探親讓他親眼見證台灣晶片業的崛起。隨著台積電(TSMC)全球地位的躍升，新竹成了世界科技的風暴中心。2022年，當邱奕旋踏入耶魯校園時，全球半導體政策與地緣政治剛好迎來大爆發。個人情感與時代浪潮的完美交織，點燃了他對晶片歷史與政策史的熱情。

在耶魯，歷史從不是象牙塔裡的陽春白雪。邱奕旋的畢業論文聚焦於冷戰時期的半導體產業，而他的導師，正是後來寫出全球暢銷書「晶片戰爭」(Chip War)的歷史學家Chris Miller的恩師；「耶魯歷史系非常講求經世致用，歷史培養的批判性思考與現實世界是緊密相連的」。

如今在IBM政府業務拓展團隊實習邱奕旋深刻體會到，在AI時代，博雅教育(Liberal Arts)的重要性不減反增。他分享在IBM與AI研發的同事交流，對方正從道德哲學與古代史詩探討AI創作的版權與定義；「當AI瘋狂顛覆各產業時，有太多道德層面的反思需要被完成，回顧過去，能幫助我們在技術轉型陣痛期中找到定位的指南針」。

作為優秀獎學金得主，邱奕旋最感謝獎學金帶來的跨界社群；透過定期的小聚與聯絡網，他得以與多位在科技政策、半導體硬體新創領域深耕的同儕碰撞出思想火花。

邱奕旋也提到，「基金會把關注相同議題的華裔青年連結在一起，我由衷希望未來能有更多亞裔加入工業政策行列，為我們關心的議題發聲」。

結束大學生涯後，邱奕旋選擇暫緩耶魯公共政策碩士(MPP)的五年一貫學程，決定前往印度進行為期一年的田野調查，親眼見證蘋果(Apple)與富士康(Foxconn)等電子巨頭將供應鏈從中國轉移至印度的實際跨國現況。

「保持好奇心與不斷發問，是我一路上前進的動力」，邱奕旋說。儘管一路上他也曾遭遇拒絕，但他始終相信，只要對熱愛的事物保持誠摯，並學會彈性轉彎，面前的道路就會一直延伸。