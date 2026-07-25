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優秀獎學金得主／麥陳容：盼用社會科學翻轉弱勢命運

記者曹馨元／紐約報導
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麥陳容創辦的非營利組織已服務超過1500名移民學子，更透過獨立心理學調研為邊緣群...
麥陳容創辦的非營利組織已服務超過1500名移民學子，更透過獨立心理學調研為邊緣群體發聲，展現跨學科的人文關懷。(受訪者提供)

對即將進入哥倫比亞大學(Columbia University)雙修政治學與心理學的麥陳容(Avery Mak)而言，社會科學是改變弱勢命運的實際行動。身為大紐約區華人教育基金會優秀獎學金(Merit Scholarship)得主，她創辦的非營利組織已服務超過1500名移民學子，更透過獨立心理學調研為邊緣群體發聲，展現跨學科的人文關懷。

麥陳容對社區事務與公共政策的熱忱，源於自身經歷。初中時，正值新冠疫情爆發，進入新環境的她面臨著期中與期末考的雙重壓力，在學業與課外活動的時間分配中苦苦掙扎。無數個挑燈夜戰的夜晚與無數次與老師的懇談，讓她熬過了這段陣痛，也深刻領悟到，在美國求學，除了課堂知識等「有形要素」外，時間管理、自信，以及與師長建立長遠關係等「無形要素」，才是成功的關鍵。

作為第一代移民的子女，麥陳容深知許多英語非母語的家庭，在踏入美國教育體系時便處於不平等的起跑線上。為了打破這個藩籬，她在三年前創辦了非營利組織「Scholar Readiness」，致力於教授傳統體制忽略的生命與學習技能；「我希望這個組織能真正觸及第一代移民家庭，這是我最牽掛的使命」，麥陳容說。

至今，該組織已與紐約本地多個非營利機構開展協作，並與紐約公共圖書館的四個分館合作，累計幫助了來自60多所學校、超過1500名學子。

麥陳容對社區的關懷並未止步於教育。在紐約州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室實習期間，華埠選民面臨的困境，促使她思考健康問題背後的社會結構失衡。帶著這份好奇，她加入亨特學院(Hunter College)實驗室，獨自主持一項針對171名受訪者的心理學研究，最終證實，包含肥胖、少數族裔等在內的「多重被汙名化身分」，確實會顯著加重個體的焦慮與憂鬱。這篇長達20多頁的報告讓麥陳容深刻體悟，「社會力量是如何具體地衝擊著個人的精神健康」。

展望未來的哥大生活，麥陳容計畫透過政治學與心理學的跨領域學習，進一步為弱勢與邊緣群體爭取更多心理健康資源與政策干預；「持續擴大我的社區服務與公共衛生研究，是我讓自己與社區一同前進的動力」。

展望未來，麥陳容希望透過跨領域學習，進一步為弱勢與邊緣群體爭取更多心理健康資源與...
展望未來，麥陳容希望透過跨領域學習，進一步為弱勢與邊緣群體爭取更多心理健康資源與政策干預。(受訪者提供)

精華 FAQ

  • 她認為社會科學能直接回應弱勢處境，結合政治學與心理學，不只理解制度問題，也能看見個人心理需求，進而推動更有效的資源與政策介入。

  • Scholar Readiness致力教授學校體制常忽略的生命與學習技能，協助第一代移民家庭適應美國教育環境，至今已與多個機構合作，服務超過1500名學子。

  • 她主持的研究針對171名受訪者，證實肥胖、少數族裔等多重受汙名化身分，會顯著加重焦慮與憂鬱，讓她更理解社會結構如何影響精神健康。

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