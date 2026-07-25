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麥鳳娟紀念獎學金得主／獎項常勝軍梁子寧 盼為移民爭權益

記者鄭怡嫣／紐約報導
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梁子寧即將進入常春藤名校達特茅斯學院就讀。(受訪者提供)
梁子寧即將進入常春藤名校達特茅斯學院就讀。(受訪者提供)

今年大紐約華人教育基金會麥鳳娟紀念獎學金(Salina Mai Memorial Scholarship)得獎者梁子寧(Valerie Liang)，和世界日報相當有緣；能獲得此獎，是她在進入高中後一直砥礪自己的目標，她希望未來能夠回到亞裔移民社區，為移民在法律與政治方面爭取應有的權益。

出生書香世家 對文學興趣濃

梁子寧甫於上月畢業於長島塞奧瑟高中(Syosset High School)，她出自於書香世家，其祖父為中華民國高等法院前法官，父母都曾就職紐約華文媒體記者，從小對於中英文學具有濃厚的興趣。她出生於紐約，今年畢業時分別取得英文、西班牙文、音樂、表演藝術和繪畫藝術的優等獎，四年前她曾參加知名全國的拼字比賽(National Spelling Bee Competition)，一路從校內殺進長島地區決賽，最後獲得長島第三名成績，此事還曾被世界日報地方版報導過。

大紐約區華人教育基金會獎學金也是她一進高中後即渴望得到的殊榮與獎項。過去幾年賽奧瑟高中有幾位優秀的畢業華生如Ethan Chiu和Sabrina Guo都曾獲得此獎，企圖心極強的梁子寧表示，她當時知道學長姊得獎時，就把該獎項當作努力目標，此次獲獎是達成心願。

梁子寧的父母都曾服務過紐約的華人媒體，並且兼其他的寫作職務，因此對於世界日報相當有親切感。其祖父母分別擔任台灣的法官與國文老師，她回想起小時祖父母曾帶她念過三字經與中文古詩，她還依稀記得。

藝術、戲劇、音樂…表現優異

在西洋文學與歷史上，她相當醉心於古羅馬與希臘史，而且在繪畫表現方面，自小得到的獎項不斷。去年她曾得到美國藝術高榮譽的Scholastic Art & Writing Awards紐約州金鑰匙獎和全國金獎，去年秋天她的作品也獲得The Art Guild- 2025 Nassau County High School Student Juried Art and Competition第三名。

戲劇方面，她兩度在高中戲劇社莎士比亞劇中擔綱要角，皆獲得紐約州戲劇協會評審頒發的榮譽獎狀。音樂方面，她學習中提琴十年，多次在卡內基音樂廳獨奏演出，她與三位高中同學組成的四人合奏獲選為林肯中心室內樂協會2025年青少年音樂家，在艾利斯杜麗廳演出。

暑假過後，她即將進入常春藤名校達特茅斯學院(Dartmouth College)就讀，主修藝術歷史。

一方面出自移民家庭，加上有鑑於在數年前的疫情期間，全美的亞裔在各地遭受全面性的歧視和攻擊，梁子寧以英文under-privileged(弱勢群體)來形容亞裔，她希望未來能選擇法律為職業生涯，並期待能夠回到移民社區，維護和伸張亞裔、華裔在法律和政治方面的權益。

梁子寧(左二)與家人合影。(受訪者提供)
梁子寧(左二)與家人合影。(受訪者提供)

精華 FAQ

  • 她獲得大紐約華人教育基金會麥鳳娟紀念獎學金，這是她進入高中後就立下的目標。她表示，能拿到這項獎項代表多年努力終於實現心願。

  • 她在畢業時拿下英文、西班牙文、音樂、表演藝術與繪畫藝術優等獎，也曾進入全國拼字比賽長島決賽。她在繪畫、戲劇與中提琴演出上同樣表現亮眼。

  • 她即將進入達特茅斯學院主修藝術歷史，但未來更傾向選擇法律作為職涯。受到移民家庭與亞裔遭歧視經驗影響，她希望回到社區，為移民與亞裔爭取法律和政治權益。

移民 華人 亞裔

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