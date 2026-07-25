基礎獎學金得主／曾住舊公寓 陳敬舒要打造安心家園

陳敬舒(左)與同學合影。(本人提供)

陳敬舒對於「家」最早的感知是斑駁與老舊。小時候的她，每天推開家門，映入眼簾的便是發霉的牆面、老化的水管、狹小偪仄的空間，以及歲月留下的痕跡。這樣的成長環境，沒有讓陳敬舒對建築失去期待，反而讓她更早意識到，一個空間如何被設計，才能足以影響一個人的生活品質與尊嚴。

陳敬舒今年秋季即將進入維吉尼亞 大學(University of Virginia)建築系就讀，她獲得本屆2026年大紐約區華人教育基金會的基礎獎學金(Need-Based Scholarship)資助。她說，自己選擇建築，並非單純喜歡畫圖或設計，而是希望有一天，能為更多像自己一樣成長於普通社區的人，打造兼具美感、功能與包容性的生活空間。

「建築塑造的不只是建築物，而是整個社區。」陳敬舒說，一個空間的設計，會影響人們的幸福感、使用便利性，以及每天生活的感受。正因自己曾住在老舊公寓，她希望未來能創造更多人人都能安心使用、真正照顧居民需求的環境。

這份理想也與她高中時投入公益服務的經歷密不可分。

在高中，陳敬舒曾擔任紅十字會(Red Cross Club)社團社長。第一次站在40名社員面前主持會議時，她緊張得不知如何清楚傳達當天活動目標。隨著一次次會議與活動的累積，她逐漸學會清晰表達想法、分配團隊工作，也練就在壓力下應變的能力。在她帶領下，社團一年內製作超過200個愛心包裹、60多個以回收T恤製成的抱枕，以及200多張溫馨卡片，分送給獨居長者與無家可歸人士。

「當時看到一張張手作卡片、一件件小工藝品能讓收到的人露出笑容，我也開始思考，如果一棟建築、一個社區空間經過細心設計，或許同樣能帶給人們安全感與希望。」陳敬舒說。這段經歷也讓她更加確信，希望透過建築持續服務弱勢社群。

陳敬舒的父母均為第一代移民，初到美國時幾乎不會說英語，也沒有多少積蓄。為了養家，他們每天從清晨工作到深夜，只希望兩個女兒能擁有更好的成長環境。雖然父母都沒有機會接受大學教育，卻始終將教育放在第一位。

她說，每天看著父母拖著疲憊的身體回家，臉上仍掛著笑容，讓她真正理解什麼是承擔與付出。「上大學以及申請這份獎學金，是我回報父母付出、為他們創造更美好未來的方式。」她說，希望透過完成大學學業，讓父母未來不再為經濟壓力煩惱。

談到這筆獎學金，她表示，最大的意義是讓自己不必花太多時間兼職打工，能把更多精力投入課業、實習與專業訓練。她也鼓勵未來的獎學金得主，把這份支持當作探索自己的機會，大膽參與研究、志工服務，或嘗試從未接觸過的新領域：「把握每一個機會，用經濟上的餘裕去冒險、去探索自己，參加研究計畫、當志工，嘗試自己從沒想過會喜歡的事。」

對陳敬舒而言，建築從來不只是圖紙上的線條與模型中的結構，而是與每個人的生活緊密相連的空間。曾經生活在老舊公寓裡的那個女孩，如今也深知一個環境如何影響人的感受。當一路累積的經歷都融入建築創作中，她想打造的，或許不只是更漂亮的建築，而是一個個能讓人安心生活、承載希望的地方。

陳敬舒(左二)與同學合影。(受訪者提供)