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新移民獎得主／張耀錕花4年克服語言 立志學醫助人

記者唐典偉／紐約報導
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張耀錕(後右)與家人合影。(受訪者提供)
張耀錕(後右)與家人合影。(受訪者提供)

獲得紐約華人教育基金會2026年新移民獎學金(New Immigrant Scholarship)的張耀錕，2022年才來美國，就讀於紐約市亞洲研究雙文高中。但短短四年間，他不僅克服了新移民的語言障礙，而且在校成績名列前茅，已被約翰霍普金斯大學錄取， 將學習分子細胞生物學專業。

回憶來美的這段短短的旅程，張耀錕說，有進步，也有忐忑，但幸運的是，這段旅程已讓我一步步看清了自己想走的路。 

高中多采 體會知識傳遞價值

高中期間，張耀錕不斷挑戰自己，先後修讀了六門AP課程，涵蓋化學、微積分、英語語言和統計等學科，並獲得了化學和AP微積分的年度學生稱號。他說，這些成績對他來說不僅僅是分數上的肯定，也印證了他對科學類學科的興趣和投入。

在校內，他也與同學共同創辦了中文互助社團，在課後為在中文學習上需要幫助的同學提供輔導，提高他們對中國文化的興趣。他說，每一次的講解，都讓他體會到知識只有在傳遞出去後，才會真正產生價值，也讓他感受到用自己所學去幫助別人的滿足感。 

課堂之外，他的生活同樣充實而豐富。10年級和11年級期間，他在皇后區法拉盛川山甲飯店做服務生，端盤子、點單、應對繁忙的用餐高峰。他說，那段經歷讓他學會在壓力下保持耐心，也讓他更珍惜一分一厘背後的辛勞。

堅持訓練 想超越昨天的自己

11年級至12年級，他又去何醫生診所擔任護士助理，為社區裡的華裔老人量血壓、登記信息及提供翻譯協助。他親眼目睹很多老人因不會說英語，就診時常為溝通不暢而惴惴不安。每次他協助他們順利看完病，他心中就會有種被需要的感覺，這讓他確信，醫療不僅是技術，更是一份有溫度的事業。

為有強健的體魄，張耀錕加入了學校的保齡球隊和手球隊。保齡球從C隊一路升至A隊，12年級時打出個人最好成績217分，連續命中六個全中。那一刻隊友的歡呼聲讓他明白，堅持訓練的意義不在於擊敗別人，而在於一次次超越昨天的自己。

經歷疫情 想為弱勢撐一把傘

談到對未來的思考，他說，來美國之前，他從未認真思考過自己長大後要做什麼。真正讓他找到方向的，是兩件事。一是新冠疫情，那段時間醫護人員忘我地衝在一線救死扶傷的身影，讓他第一次對醫生這個職業產生敬意。二是在診所的實習經歷，他親眼看到語言障礙如何成為移民群體就醫的巨大壁壘，也看到一位耐心的醫護人員可以怎樣化解那份無助。他希望未來成為一名醫生，用自己的專業知識為那些容易被忽視的人撐起一把傘。

張耀錕說，他能走到今天，離不開父母的支持。他們是最普通的第一代移民，靠雙手打拚，從不訴苦、抱怨。他們話不多，卻總用行動告訴他：知識能改變命運，但真正讓人走遠的，是善良和堅持。他說，父母的背影就是他一路向前的動力。

獲得獎學金，讓張耀錕十分開心。他說，這對來說意義重大，讓他覺得，一個普通移民家庭的孩子，一樣可以在新的土地上找到自己的方向。這份榮譽不僅是對過去的肯定，更是對未來的期許。進入約翰霍普金斯大學後，他希望在生物學領域紮實深耕，為了將來投身醫學打好基礎，為移民社區的健康福祉盡一份力。他說，雖然這條路很漫長，但他已經準備好了。

精華 FAQ

  • 他2022年來美後努力克服語言障礙，修讀6門AP課程且成績優異，還獲化學與AP微積分年度學生稱號，最後成功錄取約翰霍普金斯大學。

  • 他與同學創辦中文互助社團，課後協助同學學中文與了解文化，也在法拉盛餐廳工作、在診所擔任護士助理，累積面對壓力與服務社區的經驗。

  • 疫情期間醫護人員投入救治的身影，以及診所實習時看到移民長者因語言不通而就醫困難，讓他深受觸動，想成為醫生為弱勢與移民社區提供幫助。

移民 紐約市 約翰霍普金斯大學

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