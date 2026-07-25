世報社長張宗智：21年獎學金計畫 串起善的循環

世界日報紐約社社長張宗智用「樂見其成的促進者」來形容世界日報在獎學金計畫中扮演的角色。(特約記者許振輝／攝影)

大紐約區華人 教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)獎學金計畫今年邁入第21年，世界日報 紐約社長期參與該計畫；社長張宗智表示，這項獎學金不僅為華裔 學生提供升學所需的財務支持，更是在多年累積中，連結學生、家長、校友、企業與社區等，逐漸形成「取之於社區、用之於社區」的「善的循環」。

世報是樂見其成的促進者

談及世界日報在獎學金計畫中扮演的角色，張宗智用「樂見其成的促進者」來形容。他介紹，大紐約區華人教育基金會是獨立運作的組織，由世界日報執行董事李德怡於2005年創立並長年投入其中，世報從基金會創辦之初即參與其中，除提供資金資助外，也透過新聞報導、內容呈現與宣傳推廣，讓更多獲獎生的故事得以被看見，並讓社區了解這項獎學金的意義。

在張宗智看來，華人社區從不缺優秀子弟。但他特別留意那些家境清寒卻仍在求學路上奮力向前的學生。例如獎學金計畫中的云吞獎學金，便設定為專門資助從事餐館業或與餐飲業相關家庭的下一代，使得這些原本資源不足的學生，也能在關鍵時刻減輕財務壓力，騰出更多的空間，專注學業、自我發展並規畫未來，「我們盡量聚焦在真正需要幫助的華裔學生身上。」

云吞食品成績獎學金得主王宇誠(左起)、施梓嫣、Jennifer Wang、江潤銘與林馨彤自拍合影留念。(陳志盛/攝影)

華裔生 不只一種成功樣貌

外界提到華裔學生，常有固定想像：成績好、會考試或集中在醫科、工程、科技等領域。但張宗智說，這些年看下來，華裔學生的樣貌早已更加豐富多元，很難再用「只會念書」來概括，「現在的美國大學也不收只會念書的小孩。」他說，許多獲獎學生不僅課業優秀，也多才多藝，對社會充滿關懷，常在學校或社區中帶領小團隊，推動公益、教育、服務或社區關懷計畫。

每年的獎學金頒獎現場，他也從家長身上觀察到了另一種變化。許多華人父母與他分享，他們原本對孩子的未來有既定想像，希望孩子走穩定、安全、傳統上被認可的道路，但在美國教育環境中，不少年輕人逐漸發展出了自己的想法，透過課程、研究、社團、志願者服務等，找到更符合個性、也真正熱愛的方向。孩子走出的路，未必完全符合父母最初設想，卻可能在一番自我探索後，成為一條更適合自己的路。

談到如今什麼才是「好學生」，張宗智並未把答案放在成績或是名校上。他以多年新聞工作的經驗作比喻：一名好記者，是當主管知道他在新聞現場時，就能放心的人；同樣地，好學生也應是讓父母、老師和社區放心的人。「放在什麼位置上，會讓人放心，這就是好的。」他說，成績好不必然等於讓人放心，乖巧也不等於真正成熟；能自我管理、負責任、在自己的位置上把事情做好，才是更重要的能力。

優秀獎學金得生李星儒(左起)、唐立雅和林萌上台發言，感謝家人的支持與付出。(陳志盛/攝影)

取之社區 再把資源回社區

獎學金計畫走過21年，早年的獲獎學生，如今陸續進入大學、研究所或職場，有些人回到相關活動，分享自己當年如何申請、如何適應大學生活，以及如今走到哪一步。對新一屆的學生來說，他們不只是看到一張得獎名單，而是看到一條可以參照的成長路徑，進入一個由前輩經驗、社區資源與家庭期待交織而成的網路，以此一代一代，或借鑑或受到鼓舞與啟發，照亮並托舉更多的後來者。

在張宗智看來，這也正是這項獎學金最終想傳遞給華人社區的訊息。基金會與獎學金計畫的意思，是「取之於社區，用之於社區」，它們多年匯聚社會各界支持，再把資源回到華裔學生與家庭身上，而學生今日接受社區幫助，未來也能以自己的方式回饋社會。回饋不一定只是捐錢，更重要的是，在各自位置上成為對整個社區及社會有用的人，「它不斷運作的過程中，就會形成一個善的循環。」張宗智說。