雲吞獎學金得主／林惠 壁畫創業補貼家用 要為移民服務

林惠具有多元興趣，已獲哈佛大學錄取。(林惠提供)

獲哈佛大學錄取、自主創業、全國商賽冠軍、學校樂團成員……再多的標籤都不足以定義林惠(Joanna Lin)。作為本年度的大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)「雲吞食品成就獎學金」(Wonton Foods Achievement Scholarships)得主之一，無論是在學業還是在課外活動上，林惠都展現出「十八般武藝」，樣樣精通，門門做到最佳，成為華人學子領導力和前瞻性思維的典範。

時間倒退到2020年5月，疫情的打擊導致林惠父母的餐廳暫時歇業，一家人頓時失去了經濟來源。剛唸完八年級的林惠突發奇想，為何不自己賺錢，幫父母分憂呢？和大多數中學生選擇兼職的想法不同，林惠決定自主創業。經過市場考察，她選擇了創作壁畫。她說：「我自己也喜歡在牆上貼滿各種東西，無論是裝飾還是激勵作用，我覺得會有很多人需要。」她向父母借了幾百元，在購物平台Etsy上創立了自己的壁畫公司，並在社交媒體上自發宣傳，竟然人氣高漲，吸引了大批顧客，如今已是Etsy上最為暢銷的壁畫企業。

在高中時期，林惠擔任校報「The Argo」和校科學雜誌的主編。(林惠提供)

林惠表示，自己的創業精神和敢拚敢闖的膽魄來自於家庭。她大部分童年時光都在父母的餐廳裡度過，親眼目睹父親測試新菜單項時的反覆嘗試，同時也看到母親將餐廳方方面面管理得井井有條，無論是顧客意見、物流，甚至是垃圾處理。在這一過程中，林惠逐漸明白了持之以恆和創新的重要性。「犯錯沒關係，只要我們能從中學習，通過錯誤，我們能夠改進過程，」林惠分享道。

林惠表示，自己的創業精神和敢拚敢闖的膽魄來自於家庭。(林惠提供)

創業的成功離不開強大的領導力。在高中時期，林惠擔任校報「The Argo」和校科學雜誌的主編。她曾帶領80餘名學生記者，深入社區報導。在校園外，她還擔任了波士頓華埠報的校園通訊員，將學校社區與當地華裔社區聯繫起來。

談到職業規畫，林惠表示希望進入傳媒、小企業和移民法等領域工作。她表示自幼便目睹了父母作為華人移民的艱辛不易，「所以我一直想做點自己真正關心的事情。我想透過政策和傳媒來幫助支持移民和小企業主。當然最好的方法就是透過法律。」進入哈佛後，林惠計畫學習心理學和應用數學，並最終攻讀法學博士。「我希望利用自己的一技之長，在這些領域做出有意義的貢獻」。