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基礎獎學金得主／鄭詩婷 想當眼科醫師 回饋華人社區

記者高雲兒／紐約報導
即將於今年秋季就讀石溪大學化學專業的鄭詩婷。(鄭詩婷提供)
即將於今年秋季就讀石溪大學化學專業的鄭詩婷。(鄭詩婷提供)

鄭詩婷(Shi Ting Zheng)畢業於史泰登島科技高中(Staten Island Technical High School)，她將於今年秋季入讀石溪紐約州立大學的化學專業。在得知獲得「基礎獎」獎學金後，她表示十分欣喜，「我來自一個低收入家庭，獎學金的幫助意義重大。」

她補充說道，她的父母對她的學術選擇非常支持，「他們從未真正強迫我追求任何特定的學科，我有很多自由去選擇我感興趣的領域」。

鄭詩婷出生於中國廣州，兩歲來到美國，中、英雙語都十分流利。她在高中時曾擔任中國文化俱樂部的主席以及藝術與工藝俱樂部的創始人和主席，「通過領導中國文化俱樂部，我不僅獲得了豐富的領導技能，還學會了溝通和團隊合作，這對於組織和參與學校的多元文化展覽等大型活動至關重要」。

對於未來的發展，鄭詩婷特別對眼科研究感興趣。她解釋說，「我之所以對這個領域感興趣，是因為我自己視力不佳，經常需要眼科照護，此外，我還發現母親家族有白內障的遺傳歷史。」

她對眼科醫生的職責和工作有著極大的興趣和深刻認識，「我或許不一定非要成為眼科醫生，但我確實覺得在追求醫學職業的道路上，我將能夠獲得更多的見解和經驗」。身為華裔，鄭詩婷希望能在一個需要使用粵語和國語的環境中工作，以回饋社區。

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