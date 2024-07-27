雲吞獎學金得主／何祖兒 以父母為榜樣 盼行醫助人

華人教育基金會獎學金得主何祖兒。(何祖兒家人提供)

出生在紐約的何祖兒(Joey He)在年幼時便隨父母搬至愛阿華州第摩因(Des Moines)，因父母在那裡拓展家中餐館生意，她就讀在當地的林肯高中(Lincoln High School)。已獲哈佛大學(Harvard)錄取的何祖兒，是大紐約區華人教育基金會雲吞獎學金的得主之一，她將學習神經科學(Neuroscience)專業。她說，選擇此道路和父母影響與自身經歷息息相關。

幫忙家中生意 相信努力有回報

何祖兒的父母在1990年代來到美國，最初在他人開設的餐館中擔任服務員和廚師，後在2009年前往愛阿華州開啟自己的事業。為了專心發展事業，何祖兒還曾被短暫送回中國與祖父母生活，並在七年級開始幫助餐館的日常經營，和其他兄弟姊妹一同照顧此「家族生意」。

她回憶說，自己見證了不懂英語的父母從一無所有到開創如今的事業，令自己和所有家人過上了「從未想像過的生活」，並得到了追求更高教育的機會。何祖兒仍記得，父母曾付出巨大努力學習英語，但也正是這樣，她認識到「努力便可以得到真正的回報」。她說，雖然聽起來像是陳詞濫調，但「勤奮和認真的確可以帶你走遍天涯」。

華人教育基金會獎學金得主何祖兒(中)。(何祖兒家人提供)

何祖兒還說，在得知獲得大紐約區華人教育基金會獎學金後，自己和父母非常興奮，同時也鬆了一口氣。她感到自己多年的努力得到認可，不僅因為獎學金申請過程具挑戰性，且僅針對華裔學子的項目相對較少。她說，從沒見過一個與自己家庭情況如此匹配的獎學金。她的父母也感到驕傲，覺得女兒在高中期間的付出得到了回報。

在高中期間，何祖兒曾擔任國家高中榮譽生會(National Honor Society)的執行委員會成員。她說，該經歷讓自己認識到成為一名優秀領導者的真正含義。過程中，她意識到喚起他人對志願工作和參與社區提起熱情是社會服務中至關重要的一環，且作為任何機構的領導者，將成員彼此聯繫都是不可或缺的職責。

曾受厭食所苦 幾乎要了她的命

另外，她還是校內演講和辯論隊隊長，並創辦了針對有心理和身體健康問題兒童的輔導計畫，因她的個人經歷使她深刻理解這些問題的重要性。因長期患有飲食失調(厭食症)，何祖兒的身心都曾經受了極大的挑戰和考驗，甚至「幾乎要了命」。

隨後，何祖兒意識到對許多青年，尤其是亞裔而言，心理健康問題難以被發現和診斷。由於文化背景和社會期望，許多家庭對心理健康問題避而不談，甚至忽視其嚴重性。此外，何祖兒還發現有許多學生存在焦慮問題，還有很多女性也在與飲食失調作鬥爭。

何祖兒說，她想成為一名醫師，在未來幫助更多兒童應對心理和身體健康問題，現在已經做好了前往波士頓求學的準備。