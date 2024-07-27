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雲吞獎學金得主／陳孔耀 積累科學知識 盼改善交通防車禍

記者顏潔恩／紐約報導
即將到麻省理工學院就讀的陳孔耀。(陳孔耀提供)
即將到麻省理工學院就讀的陳孔耀。(陳孔耀提供)

作為大紐約區華人教育基金會雲吞獎學金的得主之一，高中畢業生陳孔耀(Leon Chen)在校是品學兼優的學生，課外又是幫父母經營餐館的得力助手，他將入讀麻省理工學院(MIT)攻讀電子工程和計算機科學專業，通過教育的培養積累科學知識，以期未來可以幫助社會解決問題。

在學術方面，陳孔耀是一名榮譽學生，作為學校「數學聯盟」的主席，他在11年級時帶領Parkland高中在賓州95所公校的比賽中取得第二名的佳績，同時個人也在「美國數學競賽」(AMC)中獲得全國前2.5%的優異成績；他還是「美國未來商業領袖」(FBLA)、國家科學榮譽協會副主席，並代表學校的科學奧林匹克、電腦和物理俱樂部出征。

課外活動中，他優先考慮做能夠回饋社區的事，曾擔任「青少年科學家博覽會項目」的志工，指導140名六年級生研究、設計和展示科學專案。

2022年夏季，他在印度浦那(Pune)為25名貧困學生教課；空閒的時候則喜歡閱讀、和朋友一起運動，但自2009年全家人搬到賓州，創立餐飲事業後，他大部分課餘時間都用於幫父母打理中餐館。

陳孔耀與家人。(陳孔耀提供)
陳孔耀與家人。(陳孔耀提供)

陳孔耀由此注意到餐飲界普遍存在食物庫存到貨不確定性的問題，當貨物不及時送達，廚師便無法按時準備食物、滿足顧客高峰時段的需求，這種情形常發生在父母的餐館中；他說，他幾乎每周五晚都會在餐館打烊後和父親回到餐館，等待遲到的送貨卡車並整理庫存，不僅降低效率，也讓送貨員犧牲了與家人相處的時間。

他說，這個問題的根源在於交通情況，更具體地說，就是應該改善交通系統防止車禍發生；他因此希望通過高等教育積累相關的知識，以期未來能夠改進車輛的安全系統，減少意外發生。

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基礎獎學金得主／陳嘉玲 熱愛烹飪 攻讀神經學

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