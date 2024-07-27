優秀獎得主／周鈺涵 用音樂的鑰匙 和世界連結

周鈺涵認為音樂是她與世界的連結。(周鈺涵提供)

周鈺涵(Candy Zhou)來自湖南長沙，但在紐約阿爾弗雷德(Alfred)長大；他從小就學習小提琴、鋼琴等多種樂器。對她來說，音樂是一把鑰匙，為她打開了了解不同國家、不同文化的大門。音樂促使她與世界連結，她即將進入喬治城大學(Georgetown University)外交學院學習，更希望今後能從事教育公益事業，讓這個世界不同角落的孩子都有更平等的資源。周鈺涵榮獲今年大紐約華人教育基金會「優秀獎學金」。

周鈺涵的母親是一位古箏及漢語言教授，因為母親工作的關係，周鈺涵在阿爾弗雷德這樣一座以白人為主的小城長大。從小，周鈺涵便是班上幾乎唯一一個亞洲人，班上的同學對她這樣一個長相不同、也來自不同文化背景的女孩難免有一些無知的冒犯。「他們會說，為什麼你眼睛是長這樣的」。而在新冠疫情期間，空前的針對亞裔的仇恨讓她看到了種族歧視最為陰暗的一面。「看到跟我自己和我父母長的一樣的人在街上被罵、被打，讓我心裡非常難受」。周鈺涵因此與同學一起創辦了一個青年對話的平台，希望能以自己的力量制止並消弭人們對亞裔的歧視，並募款幫助華人小商家度過這艱難時刻。

在學習之外，音樂是周鈺涵生活中很重要的部分。也是通過多元的音樂，讓周鈺涵對不同的文化產生了好奇。周鈺涵說，在她聽到新的音樂、藝術家或樂器時，好奇心以及對音樂的熱愛會促使她了解更多背後的故事，以此窺見不同文化的面貌。音樂也是沒有國界，沒有語言限制的。通過演奏活動，周鈺涵能見到來自委內瑞拉、越南及更多不同國家的演奏者。「他們可以用音樂表達自己的哀傷、快樂、愛」。這樣跨越文化的紐帶也讓周鈺涵與世界更緊密的聯繫在一起。

周鈺涵的父母來自湖南，她在紐約長大。(周鈺涵提供)

對世界的好奇，驅使著周鈺涵選擇到喬治城大學的外交學院學習，而她也希望通過日後學習國際政治與國際貿易，為公義教育事業做出貢獻。周鈺涵分享到，她的父親來自湖南邵陽的一個小鎮，在多次回國探親期間，周鈺涵也看到了許多小鎮學校資源不充足，設備落後，學生並沒有非常好的學習條件。在美國學習成長的她總是收到很多鼓勵，讓她覺得自己能做成任何事，並同時有非常好的平台能支撐她實現夢想。但這些教育資源匱乏地區的學生並沒有她那樣幸運，尤其是女生。周鈺涵希望能通過努力，把自己的幸運也分給更多的人，讓愈來愈多的孩子能站在一樣的起跑線上。