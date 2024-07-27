優秀獎得主／周澤旭 盼用電腦科學 解醫學難題

周澤旭將進入喬治亞理工學院，主修電腦科學。(周澤旭提供)

剛從Vestal高中畢業的周澤旭(Tony Zhou)已獲喬治亞理工學院錄取，主修電腦科學。他希望利用電腦科學技能來研究阿茲海默症等醫學問題。周澤旭榮獲今年大紐約華人教育基金會「優秀獎學金」。

周澤旭在高中期間便已花不少時間研究電腦科學和阿茲海默症；他說，「每當我明白一些新的知識，我都會由衷地興奮」。

他說，一個推動他投身阿茲海默症研究的重要原因，是在新冠疫情期間的經歷。他面對家庭成員生病、缺乏身體和社交活動的困境，雖心急如焚，卻無能為力。也正是在這段時間裡，他開始投入大量精力探索現實世界的問題，而不是僅僅解決書本上的問題。這段刻骨銘心的經歷，堅定了他要在醫學研究領域做出貢獻的決心。

家人的健康狀況讓周澤旭決定投入醫學研究。(周澤旭提供)

周澤旭說，他非常感激華人教育基金會獎學金對他的經濟支持，這將使他能夠專注於學業和研究，追逐他的夢想。未來他計畫積極參與喬治亞理工學院的科研項目，不斷提升自己的專業知識和實踐能力。他希望通過自己的不懈努力，有朝一日能夠創建一個致力於解決重大醫學問題的科技公司。

他表示，他相信他可以在電腦科學和醫學研究的交叉領域，做出有意義的貢獻，並以此回饋社會。

周澤旭興趣廣泛，空閒時間喜歡下棋、閱讀、彈鋼琴和參加數學奧林匹克競賽。這些愛好不僅豐富了他的生活，也培養了他的邏輯思維和解決問題的能力。他還喜歡與朋友們一起討論科技和未來的發展方向，以此拓展自己的視 野，這讓他受益良多。