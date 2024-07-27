新移民獎得主／王靚 想當工程師 追求以人為本

王靚高一才來美讀書。(王靚提供)

王靚(Sharon Wang)與大紐約區華人教育基金會的多數得獎者不同，她是從小在中國長大的新移民。她在高一時才來到美國讀書，僅用兩年時間便完成學業，從大學鄰里高中(University Neighborhood High School)畢業，並獲得紐約州雙語識字印章(New York State Seal of Biliteracy)；她因此榮獲2024年新移民獎學金(New Immigrant Scholarship)。

王靚的高中經歷十分獨特。四年時間裡，她總共輾轉了四所學校、三個城市和兩個國家。最初，她在中國福州市的福州時代中學完成了初中學業，隨後進入福州高級中學讀高一，並在此獲得了2021至2022年度「三好學生獎」。

為了追求更廣闊的視野和知識，2022年8月，王靚離開親友，前往西雅圖就讀11年級。次年，為了尋求更多的挑戰和機會，她又搬到了紐約市，並在曼哈頓下東區的大學鄰里高中完成了12年級。

在多元的文化環境中學習，乍聽起來有趣，但現實中，王靚卻面臨了不少語言障礙和文化差異等方面問題。但無論在何種環境中，她始終保持著對求知的渴望和執著，不僅在兩年的時間裡趕上了母語者的水平，順利從紐約高中畢業，還榮獲了紐約州頒發的雙語識字印章，這一獎項頒發給在英語和一種或多種世界語言方面表現出高水平技能的高中畢業生。

家人參加王靚的高中畢典。(王靚提供)

在高中生涯中，王靚也逐漸發現了自己的長處和熱愛所在。中國的中學教育為她在數學和科學方面打下了堅實的基礎。在西雅圖時，王靚曾在華盛頓州數學競賽中多次獲獎，包括團隊項目和專題小組的多個獎項。

大大小小的學業獎項，也加強了王靚對未來進入工程學研究的決心。展望未來，王靚將進人麥迪遜威斯康辛大學就讀。

王靚表示，就她觀察，許多工程師在研究開發時都只是停留在機器和數據層面，卻忽視了背後的個體需求。「在中國和美國不同的經歷，讓我看到了技術可及性方面的巨大差距，尤其是語言障礙導致的問題，」王靚說。她希望成為一名「以人為本」的工程師，設計出平等惠及每個人的產品。

大紐約區華人教育基金會不僅激勵王靚繼續追求夢想，也進一步加強了她與華人社區的緊密聯繫。