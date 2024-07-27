新移民獎得主／何雅慈 克服語言障礙 立志做社工

何雅慈希望成為一名社會工作者。(何雅慈提供)

何雅慈家住曼哈頓華埠、剛從艾瑪高中(Emma Lazarus High School)畢業，她榮獲2024年度大紐約華人教育基金會的「新移民獎學金」；來美僅三年的她不僅迅速克服了初來乍到的語言困難，而且在融入社區的過程中發現了自己的興趣，立志做一名社會工作者。

何雅慈來自廣東台山，2021年隨父母移民美國。她表示，剛到美國時，語言成為她融入學校的最大障礙；「當我第一次在美國說英語時，我感覺到我的肢體語言和我的感受對不上，因為內心深處的我是一個陽光開朗的女孩，但來到美國卻不知如何用語言表達，因為我所掌握的詞彙不夠，這讓我感覺我已經不像我自己了。」

何雅慈表示，為了克服這個困難，自己逐漸意識到學英語不僅僅是要背單詞而已；為了磨練溝通技巧，她花了一年的時間組織戶外活動、當志願者；「通過這些活動，我逐漸從其他同伴那裡學到了放鬆對話的溝通方式，從很少說英語成長為能夠當人實習生主持中文課程，輔導那些以英語為母語的孩子。現在的我，可以放鬆、積極、大膽地表達自己。」

何雅慈與父視在高中畢典合影。(何雅慈提供)

何雅慈表示，三年以來自己增長了很多見識，不僅擔任全美高中榮譽生會(National Honor Society)主席，還幫助同學輔導數學、在家長會上提供中文翻譯，在商業和創業比賽中獲獎，並留用周末的空閒時間參加志願者活動，成為一名心理健康急救員。今年，何雅慈還組織了學校學生參與Dragon Fest中華美食節，並帶領同學參加地球日春季植樹公益活動。

她說，「現在的我非常熱中與他人互動，最重要的是自己能夠持續向他人學習。我希望自己繼續積累經驗，因為我在參與社區活動中找到了深刻的滿足感，將繼續推動自己成為一個全面發展的社會工作者。」

何雅慈已經獲得紐約亨特學院(Hunter College)錄取，將入讀社會工作專業。她說，自己作為家裡第一個獲大學錄取的家庭成員，不僅對自己的職業道路要有明確的目標，還要顧及家裡的經濟狀況。「我希望在亨特學院讀完本科之後，再申請碩士學位，這是我的目標。我一直認為，我們不僅要對自己負責，還要對他人負責，因此我堅信社會工作這一職業最符合我的內在價值觀和回饋社會的目標。社會工作是一項服務工作，涉及到與他人的深度溝通，希望未來我能發掘自己的更多品質，成為更好的自己，為社會作出貢獻。」