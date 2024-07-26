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歷屆得主／姚嵐讀醫再讀商 要改變醫療體系

記者顏嘉瑩／紐約報導
姚嵐從杜克大學畢業之後，將先工作一段時間，再到哈佛商學院就讀。(姚嵐提供)
姚嵐從杜克大學畢業之後，將先工作一段時間，再到哈佛商學院就讀。(姚嵐提供)

姚嵐(Athena Yao)是2020年大紐約區華人教育基金會獎學金「優秀獎學金」(Merit Scholarship)得主之一，她在杜克大學(Duke University)就讀神經科學系，由於外婆罹患腎臟疾病，多年來進出醫院，也讓姚嵐看到美國醫療系統存在的問題；她目前在生物科技公司工作，將再到哈佛攻讀商學院，希望改變美國醫療體系。

姚嵐將在2024年基金會獎學金的頒獎晚會上發表演說，她表示，在2020年獲得獎學金時，她因碰上疫情無法親自參加頒獎晚會，這次能以學姊的身分到場分享自己的經驗，她感到非常榮幸，也想要透過自己的故事，啟發學弟妹，鼓勵他們多利用讀大學的機會去發展、發掘自己的愛好、認識更多朋友，不需要太擔心未來的出路與職涯。

姚嵐說，她四年前進入杜克大學的神經科學系就讀，原本打算畢業後從醫，但期間發現自己並不是真正想學醫。

她表示，外婆在她很小的時候就得了腎病，後來搬到紐約跟她們一家人住，過去十幾年來在紐約看醫生，姚嵐看到美國醫療系統的複雜以及不便民。

姚嵐舉例，在新冠疫情期間由於瞬間需要大量的通風設備，院方將正在住院的外婆病房裡的通風設備拆下，拿到其他病房使用，而外婆在轉院期間，由於缺乏整理，導致外婆的許多重要醫療文件都被丟失，對於病人及家屬來說，都是因為醫院系統的疏失而造成的負擔，更別說在美國看病的天價帳單。

在看到這樣的狀況，姚嵐體會到如今美國的醫療系統並不適合病人休養，於是她決定利用在大學所學經驗，再加上未來在哈佛大學商學院的知識運用，改善醫療體系。

姚嵐說，當時她做出這樣的決定時，父母並不諒解，「我爸爸希望我從醫，他希望我能夠傳承他的專長，也覺得如果家人有什麼健康問題，能夠第一時間給予專業的建議」，在傳統華人觀念內，醫生的地位崇高。

不過姚嵐表示，她花了不少時間讓父母了解，她的未來應該由自己決定，父母在知道她錄取了哈佛大學商學院，也替她感到開心；目前姚嵐正在生物科技公司「Roivant Sciences」工作，她希望累積一定的工作經驗之後再重回校園，「這樣才知道自己還能做些什麼來改變」。

姚嵐鼓勵將進入大學就讀的學弟妹，不需要太擔心進入大學之後會怎麼樣，而是應該利用在校期間多與人交流、探索不同的興趣、發展自己的潛能，從過程中學習後，就能夠更清楚未來在人生上的道路與方向。

姚嵐與家人相當親近，左一為外婆。(姚嵐提供)
姚嵐與家人相當親近，左一為外婆。(姚嵐提供)
姚嵐(右二)鼓勵學弟妹應該在大學期間發掘興趣、與人交流。(姚嵐提供)
姚嵐(右二)鼓勵學弟妹應該在大學期間發掘興趣、與人交流。(姚嵐提供)

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華人教育基金會 頒優秀華生獎學金

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