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歷屆得主／任金迪從獲獎者變協調員 回饋社區

記者范航瑜／紐約報導
在石溪大學，任金迪專攻人機互動，並輔修數字藝術。(受訪者提供)
在石溪大學，任金迪專攻人機互動，並輔修數字藝術。(受訪者提供)

任金迪(Jendy Ren)從大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)獎學金得主，到基金會的項目協調員(Program Coordinator)和亞馬遜(Amazon)軟體工程師，她用四年時間書寫了一段全新的人生篇章。

這位曾經在父母餐廳幫忙的女孩，但不甘於平庸的小鎮人生，隻身一人來到紐約追夢。

任金迪在科羅拉多州(Colorado)的小鎮長大。父母開了一家餐廳。16歲以前，她的生活一直停留在在學校、餐館和家庭之間三點一線，除了課業以外，就是幫著父母準備食材和端菜。看著父母辛勞的身影，以及不甘於這樣的未來，任金迪立志做出改變，開啟全新的人生。

為了獲得更好的教育資源，16歲時，任金迪獨自來到紐約市。2020年，任金迪被石溪紐約州立大學(Stony Brook University)錄取。但高昂的學費成了她和家人面前最大的難題。抱著嘗試的心態，任金迪申請了「雲吞食品成就獎學金」(Wonton Foods Achievement Scholarships)，最終成功入選。

任金迪提到，許多大學生都是靠貸款完成學業，畢業後面臨巨大的經濟壓力。而這筆獎學金不僅幫助她完成了學業，能夠專注於學業並參加社團活動，還讓她在畢業後無需背負學生貸款，全身心投入第一份工作。

在石溪大學，任金迪專攻「人機互動」，並輔修數字藝術。就讀期間，由於距離紐約市較遠，以及學業繁忙，任金迪很難參加基金會在紐約舉行的活動。就在今年快畢業時，任金迪偶然了解到華人教育基金會正在招募項目協調員一職，她毫不猶豫地提交了申請。「這筆獎學金資助了我的學業。如今我畢業了，我也想回報這個社區。」

目前，任金迪主要負責管理獎學金得主資料庫和活動組織等任務。她最近剛協調了2024屆畢業生的線上會議，並參與教育基金會7月19日的頒獎典禮。

項目協調員一職不但幫助任金迪得以回饋社區，還幫她結交了更多朋友。「在本科畢業後，我們就很難再結交到同齡的朋友。」但得益於這份工作，她見到了20名與她同一年的獎學金得主。「我們那一年因為疫情，沒有舉辦線下的頒獎典禮。多年以來我們都是靠著郵件交流的。如今終於能夠見面見到大家，這種感覺是線上無法比擬的」。

未來，在全職工作之餘，任金迪也希望能夠盡可能長時間地服務華人教育基金會。任金迪表示：「只要他們需要我，我就願意竭盡所能提供辦幫助。」

這筆獎學金不僅幫助任金迪完成了學業，能夠專注於學業並參加社團活動。圖為任金迪參與...
這筆獎學金不僅幫助任金迪完成了學業，能夠專注於學業並參加社團活動。圖為任金迪參與HopperHacks編程馬拉松。(受訪者提供)

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華人教育基金會 頒優秀華生獎學金

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