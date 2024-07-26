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歷屆得主／鄭美靈專注課業實習 教育打開眼界

記者顏潔恩／紐約報導
曾是大紐約區華人教育基金會雲吞獎學金得主之一的鄭美靈。(鄭美靈提供)
曾是大紐約區華人教育基金會雲吞獎學金得主之一的鄭美靈。(鄭美靈提供)

出生在傳統華裔移民家庭的鄭美靈(Mei Lin Zheng)，三年前畢業於常春藤名校之一的達特茅斯學院(Dartmouth College)，如今投身私人股權投資的金融行業；作為大紐約區華人教育基金會雲吞獎學金的前得主，她表示金錢資助讓她求學無憂，不用擔心加劇父母的經濟負擔，上學期間也能專注在課業、實習機會上，開拓她的眼界。

鄭美靈2017年畢業於布碌崙(布魯克林)科技高中，隨後就讀新罕布夏州的達特茅斯學院，主修經濟學和人類學；2021年畢業後從事資訊管理工作，期間了解到各個行業及所面臨的問題，幫助公司擴展市場、優化商品等，因長時間接觸金融公司，萌生興趣，她後來也轉到私人股權投資領域的金融行業工作。

在大學時期間，她曾是學校「蒲公英會」(Dandelion Club)的一員，期間推出多個公益項目，例如幫助中國貧困兒童接受英文教育；在校期間，她創立「社會影響非營利諮詢」(Social Impact Non-profit Consulting)俱樂部，替學校的非營利機構客戶做公益管理，幾年後她再度返校，發現俱樂部已成為學校的正式獨立營運部門，令她很欣慰，「能夠回報社會是挺好的」。

鄭美靈說，父母都是第一代移民，爸爸在餐館打工、媽媽則在衣廠上班，是典型的華裔移民家庭，自己則是家中第一個上大學的子女；她回憶起當初拿到達特茅斯學院的錄取通知時，儘管父母也想她接受高等教育，但也擔憂讀完四年下來學費很貴，會給家裡帶來很重的負擔，所幸最後她拿到了雲吞獎學金這類資助項目，減輕了她的負擔。

她說，也正因如此，她大學期間可專注在課業、感興趣的課餘活動、以及探索喜歡的實習機會上，若需要為錢煩惱，放下學習去兼職打工，或許大學生活就無法過得充實精彩；「教育讓我打開眼界，也對世界更充滿好奇」，她意識到學習並非是為了取得下一階段的成功才做的事，而是真切享受其中過程，「真的會活到老、學到老」。

對於未來發展，她認為現階段要先打好自身的經濟基礎，待日後有能力，她希望運用過去在學校接觸非營利機構時所掌握的知識，對社會做出有意義的貢獻，「非營利機構會是我想要投身的領域，回饋社會還是會成為我生命中重要的一部分」。

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