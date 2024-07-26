歷屆得主／曾翎毓推免費課程 助華人子弟升學

專業教育顧問曾翎毓，為正準備上大學的高年級高中生推出免費的「大學申請預備項目」。(曾翎毓提供)

曾翎毓(Tiffany Tzeng)在紐約地區擔任教育顧問，她曾是大紐約區華人教育基金會獎學金的獲獎學生之一，由於深知教育對個人產生的影響力，她自畢業以後便投身相關領域中；今年更向基金會獎學金會長李德怡(Tina Lee)提出合作意向，希望為正準備上大學的高年級高中生推出免費的「大學申請預備項目」，從申請大學方面提供專業指導、也給學生帶來精神上的支持，幫助來自低收入社區、移民家庭的華人學生獲得更多資源。

曾翎毓的本科就讀賓州大學沃頓商學院，取得金融和市場營銷的學位，並在不久後重返賓州大學讀碩士，主修教育學；畢業後的十年間她在教育領域中發展，曾在加州大學、康乃爾大學以及紐約大學的招生部門任職，還是賓州大學的長期面試官，並創立和引導多個啟發青少年、為他們帶來資源的社區組織。

身為大紐約區華人教育基金會獎學金的前得主，曾翎毓希望能善用在教育顧問行業中攢足的知識和經驗，於是找到李德怡和其他校友們，眾人集思廣益，在今年首次推出大學申請預備項目。

她說，這一課程免費提供給即將升上12年級的學生，讓他們能夠了解大學招生流程並做準備，期間將提供招生策略、論文寫作建議、建立大學名單、以及應對面試的技巧等，而負責指導學生的包括畢業於哥倫比亞大學、麻省理工學院、史丹福大學、耶魯大學等名校的導師，將為學生帶來很多實用技能。

「教育是一個終身學習的過程、而不是一個階段性的任務而已」，曾翎毓表示，幫助學生獲得教育成為她重要的使命，加上許多來自低收入家庭、移民社區的學生更是缺乏獲取資源的途徑；當初在構思如何發展該項目時，馬上便想到要回饋給曾惠及自己的教育基金會中，因過去也是學生，特別能理解申請大學過程中會經歷的艱辛和壓力，更懂得如何給學生提供各方面重要的支持，「申請大學對於這些學生而言是個全新的體驗和挑戰，我會鼓勵他們抱有積極、堅韌的態度去面對這一個過程」。

曾翎毓表示相信通過這個項目，將激勵和培養更多會給世界作出貢獻的未來領袖，並鼓勵他們日後有了能力，也應發揮自身的力量和作用來回饋社會。