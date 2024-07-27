17優秀華生獲獎學金 學長姐回歸 鼓勵回饋社會

大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮上的獲獎學生與基金會會長李德怡(前排左四)、理事及應屆畢業生學長姐合影。(特約記者呂賢修／攝影)

第19屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，19日晚在皇后區法拉盛喜來登大飯店舉行，17名優秀華裔學子獲頒獎學金；會長李德怡感謝各捐款人每年對基金會的捐款和協助，才能促成這件美事；多名學長、學姐到場恭喜學弟、學妹，並分享自己對他們的建議和期盼。

今年的捐款企業包括雲吞公司、世界日報等，基金會並特設雲吞獎學金八名。

大紐約區華人教育基金會會長、世界日報執行董事李德怡首先感謝2009年獎學金得主之一和基金會理事趙軒惟(Hewett Chiu)的幫助。她說，本屆獲獎學生共同的特點是，他們從個人經歷中汲取教訓，致力於幫助他人，無論在心理健康、數字鴻溝的彌合，或在教育支援方面，這些學生都表現出了強烈的社會責任感。

大紐約區華人教育基金會會長李德怡(前排左三)和基金會理事、支持基金會的贊助商、合作夥伴及志願者合影。 (記者高雲兒／攝影)

李德怡鼓勵學生們以跑馬拉松的心態、而非競賽的態度來看待人生；談到基金會的未來，李德怡表示，今年將推出針對低收入高中生的大學申請準備計畫，同時擴展服務並推進運營制度化，故將首次聘請一名項目管理員，負責聯繫歷屆得獎學生並推動專業互動。李德怡最後還感謝基金會理事、贊助商、合作夥伴、志願者對獎學金的長期支持與付出。

世報社長：續關注華裔教育

世界日報紐約社社長張宗智也向獲獎學生道賀，並強調世界日報創辦半個世紀以來，持續擔當華人社區與主流媒體的橋梁，一直關注華裔子女的教育議題。他讚揚基金會會長李德怡的不懈的努力與堅持，並感謝所有支持獎學金的個人和組織。

世界日報紐約社社長張宗智向獲獎學生道賀，並強調世界日報創辦半個世紀以來，持續擔當華人社區與主流媒體的橋梁。(記者高雲兒／攝影)

張宗智表示，獎學金頒發多年，學生背景雖多元，卻有一個共同點， 「不僅聰明，而且積極努力，為自己創造更多機會」。他特別提到獲獎學生何雅慈的勵志故事。他說，何雅慈來美後無懼語言障礙，選擇重讀高中並進入紐約市立大學，展現了堅強和毅力。他期待今年的獲獎者能夠像過去獲獎的優秀校友一樣，持續努力並回饋社會。

就讀期間 獎學金逐年發放

在這次頒獎典禮上，共有17名優秀華裔學生獲得獎學金，表彰他們在學業及社區貢獻上的卓越表現。其中，三人獲得優秀學生獎學金(Merit Scholarship)，四人獲基礎獎學金(Need-Based Scholarship)，其中兩人兼獲得紐約人壽獎學金(New York Life Scholarship)，兩人獲新移民獎學金(New Immigrant Scholarship)，其中一人兼獲得麥鳳娟紀念獎學金(Salina Mai Memorial Scholarship)，八人獲雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarship)；獎學金將在學生就讀大學期間逐年發放。

2024年頒獎典禮上的獲獎學生與基金會理事、應屆畢業生校友合影。(記者高雲兒／攝影)

獲獎學生大多已被美國頂尖大學錄取，包括將入讀哈佛大學(Harvard University)的譚穎君、林惠、鄒毓瑩和何祖兒，麻省理工學院(MIT)的陳孔耀，倫斯勒理工學院(RPI)的李安俊、紐約大學(NYU)的林恩宇、加州理工學院(Caltech)的林艷芬、波士頓大學的盧心晴、石溪紐約州大(SUNY Stony Brook)的鄭詩婷、東北大學(Northeastern)的陳昊、水牛城紐約州大(SUNY Buffalo)的陳嘉玲、密西根大學(UMich)的李思穎、喬治城大學(Georgetown)的周鈺涵、喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)的周澤旭、麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)的王靚、紐約市立大學亨特學院(CUNY Hunter College)的何雅慈。

多名往屆獲獎學生也參加了典禮。理事趙軒惟向三名2020年獲獎並於今年大學畢業的學生贈送禮物，三人分別是杜克大學(Duke University)的姚嵐、石溪紐約州大的任金迪和耶魯大學的陳詩敏。

此外，2023年獲得獎學金的耶魯大學學生郭美希以及2011年獲得獎學金的賓州大學學生曾翎毓分享了獎學金如何幫助和啟發了她們，鼓勵新一屆獲獎學生珍惜這次機會，奮發學習，將來回饋社會。

大紐約區華人教育基金會理事趙軒惟(右一)贈送禮物給2020年獲獎、今年大學畢業的三名學生。(記者高雲兒／攝影)