雲吞獎學金╱鄭雲飛：學電腦 用音樂傳遞文化

熱愛音樂的鄭雲飛希望透過音樂，推廣自己的文化。(鄭雲飛提供)

鄭雲飛(Yunfei Zheng)的父母在中國貧困的鄉村地區長大，約20年前移民來到美國，一直在中餐館工作，在辛勤工作下，終於在2008年開了自己的餐廳。鄭雲飛也經常在餐館忙碌的時分為父母搭一把手，「但他們仍然抽出時間，支持我未來的發展，他們也經常激勵我努力學習，爭取考上大學」。

通過努力，鄭雲飛將在今年秋天入讀達特茅斯學院。他有意選修數學和計算機科學領域的課程，同時也探索其他的科目。他還打算參加達特茅斯戶外社團，更多地參與社區活動，同時也爭取研究和實習的機會。

高中期間，他參加了各種不同的課外活動。在數學隊中，他擔任隊長，參加了當地的數學聯賽和AMC/AIME等不同的數學競賽。他還是機器人隊的一員，使用Java語言來為機器人編程。

他的成績一直名列前茅，並獲得AP學者獎項。他是美國國家高中榮譽生會(NHS)的成員，也是國家榮譽獎學金的最終入圍者(National Merit Scholarship Finalist)。他吹長笛，還參加了哈特福大學(University of Hartford)的華人樂團，並在其中演奏古箏。他非常熱愛音樂，也認為這是自己文化背景的一份，期望繼續推廣自己的文化，為教育他人認識其他文化而做出貢獻。