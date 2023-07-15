雲吞獎學金╱柳逸凡：從餐車到店面 父母啟發一切

柳逸凡的父母為了照顧孩子，不惜一切為家庭犧牲。(柳逸凡提供)

柳逸凡(Ivan Liu)來自芝加哥郊區，明年將前往喬治亞理工學院學習機械工程。高中期間，他參加了許多活動，包括足球、摔跤和學生會。課餘時分，他喜歡舉重、汽車和戶外活動。他的目標是將自己的興趣與保護地球環境結合，幫助開發電動車。

柳逸凡的父母都是來自福州的移民，為了下一代能夠過上更好的生活，同時為還在家鄉的親人們提供資助，他們先是移居費城，在那裡做著中式餐車的生意，此後，他們也不斷嘗試與開拓著其他的新生意。

後來，一家人搬到了芝加哥，柳逸凡的父母在當地華埠及郊區開設了更多的店面，「我和我的弟弟都覺得，父母是我們見過最努力工作的人，為了照顧孩子，他們不惜一切」，柳逸凡說，「這是我一生都會受啟發的事情。他們教會了我努力工作、奉獻和關心親近的人」。

柳逸凡表示，第一次聽說雲吞食品公司獎學金(Wonton Food Achievement Scholarship)，感到非常驚訝，認為這個獎學金和他完美適配，他的父母都是在餐飲業工作的移民，他感謝所有的捐贈人，也感謝他的父母早就了他的今天，他也同樣感謝大紐約區華人教育基金會，為他以及相似背景的學生，創造了此次良機。