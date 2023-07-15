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雲吞獎學金╱何嘉輝：做電子維修 已存一筆學費

記者顏嘉瑩／紐約報導
何嘉輝在高中時期，發現自己對電子工程及營商的興趣。(何嘉輝提供)
何嘉輝在高中時期，發現自己對電子工程及營商的興趣。(何嘉輝提供)

何嘉輝(Allen Ho)對電腦和工程等科目相當有興趣，高中時在家經營電子維修生意兩年，一度碰到困難，但幾個月後，生意開始逐漸好轉，每周都有銷售額，也讓他發現自己經商專長；他將到麻省理工學院就讀電子工程和電腦科學專業，並以商業管理當作第二專業。

何嘉輝表示，他共計服務210名客戶，收入也成為零用錢以及學費，甚至為大學學費存下一筆基金；「自己營商是一生中最好的學習經歷，也是我在大學希望能進一步進修的主因之一」。

何嘉輝說，家庭背景對他有不小的影響。何嘉輝的父母均為廣東移民，父親在17歲的時移民美國，就讀水牛城紐約州立大學，原計畫主修電子工程，但因叔叔英文能力不好，需要幫忙，父親決定休學與叔叔一起經營中餐館。

何嘉輝表示，父親在40年間曾經營幾家中餐館，每次搬家就開新餐館，即便如此，父親仍強調教育是能夠通往更好生活的道路，也讓他從父親身上深刻感受到讀書的重要性。

能夠獲得雲吞食品公司獎學金(Wonton Food Achievement Scholarship)的肯定，何嘉輝說，相信自己正走在正確的道路上，也為他就學之路，提供重要的經濟協助與基礎。

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