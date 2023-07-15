雲吞獎學金╱譚穎茵：獎學金 讓我家人綻放笑容

譚穎茵透過在學校的優秀表現，回饋辛勤工作的父母。(譚穎茵提供)

譚穎茵(Yingyin Tan)出生在中國廣東，一直與祖父母生活，直到三歲時，被父母接到加州洛杉磯。她面對完全陌生的國度，感到恐懼和不安，五歲時，因為膚色遭到歧視，卻因語言障礙無法回擊。

譚穎茵回想，她在餐館工作的父母非常忙碌，「我父親幾乎每天都有割傷或者燒傷」。即便如此，父母仍然會在閒暇之餘為他們製作美味的晚餐，帶他們去公園玩耍。

年幼的譚穎茵也想回饋父母，「如果有什麼能讓我辛勤工作的父母臉上露出笑容，那可能就是在學校表現得好」。因此，譚穎茵努力學習，在所有的課程中都取得了優異的成績，也漸漸發現了自己對STEM科目和醫學的興趣。

這個秋天，她將入學加州理工學院(Caltech)，進修生物工程和計算機科學，「我會繼續從事醫學和軟件開發方面的研究，希望之後能為當今世界的健康和技術問題創造出有力的解決方案」。

對於此次獲得大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)的雲吞食品公司獎學金(Wonton Food Achievement Scholarship)，譚穎茵表示非常感激，因為大學花費是其家庭年收入的三倍多，「這項獎學金使我能夠繼續追求我的激情和夢想，讓我的家人綻放笑容」。