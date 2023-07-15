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雲吞獎學金╱陳德俊：想研究基因 來治療腦疾

記者高雲兒／紐約報導
陳德俊表示，由於父母努力工作，自己和兄弟姊妹才能有機會在美國學習。(記者高雲兒／攝影)
陳德俊表示，由於父母努力工作，自己和兄弟姊妹才能有機會在美國學習。(記者高雲兒／攝影)

在麻州波士頓出生的陳德俊(Justin Chen)，他因父母忙於中餐館生意而被送回中國福州，成為人們口中的「衛星寶寶」，一直到四、五歲，才又回到美國與父母同住。在陳德俊心裡，父母是非常了不起的人，「他們剛來時才18歲，是我們家第一代到美國闖蕩的人」。他說，正因父母非常努力工作，自己和兩個兄弟姊妹才能有機會在美國學習。

陳德俊從父母那裡學到堅持和努力的重要性，他從小就夢想當外科醫生，在高中階段發現自己更感興趣的，其實是幕後研究而非臨床工作。於是，他決定到聖地牙哥加州大學(UCSD)學習生物工程，「我想在大學階段參與研究，然後在未來通過研究基因來治療腦部疾病」。

陳德俊對大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)的雲吞食品公司獎學金(Wonton Food Achievement Scholarship)十分感激，因作為外州學生，他無法承擔加州大學的學費，「所以這個獎學金肯定會讓我離我的夢想更近一步，幫助人們擺脫疾病，更多地了解我感興趣的領域」。

他鼓勵學弟學妹們在中學階段找到一個很好的平衡，「在學業上取得成功的同時，也要盡可能多地加入感興趣的組織，豐富課外活動」。

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