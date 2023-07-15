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雲吞獎學金╱張雯琪：生活成長經驗 成就學術興趣

記者顏嘉瑩／紐約報導
張雯琪(左二)表示，成長經驗對於她在搜索人生道路上有很大的幫助。(張雯琪提供)
張雯琪(左二)表示，成長經驗對於她在搜索人生道路上有很大的幫助。(張雯琪提供)

在紐約上州長大的張雯琪(Maggie Zhang)，父母在當地開了中餐館，她下課後都會到家裡的餐館幫忙，包括接外送電話、接待客人等，這樣的經驗對於她的成長過程中有很大的幫助，教會她如何跟別人相處、遇到困難解決問題的方法，以及做苦力活。

張雯琪表示，她未來將去賓州大學學習腦科和編程相關科系，「我覺得這兩個科目對以後的世界會有很大的幫助，而它們合併起來也可以做出一些『很酷』的項目」。

會對這兩個科系產生興趣，張雯琪說由於她在高中期間，到學校附近的醫院實習，同時她也在家附近的大學裡面學編程；事實上接觸這兩種科目，張雯琪也曾經在當地的博物館向民眾導覽歷史等。

「我很感激自己的生長環境，能夠讓我獲得這麼多的機會，也可以讓我從學習中知道自己未來想做什麼、以及能做什麼」；她也謝謝她的家庭給了她這樣的環境。

對於此次獲得大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)的雲吞食品公司獎學金(Wonton Food Achievement Scholarship)，張雯琪表示，這項獎學金對於她個人以及她的家庭，都是很重要的幫助，她也非常感謝能夠加入這個社群，並在未來發揮所長，幫助華人社區以至於全社會。

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